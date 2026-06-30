Росія закриває кордони з країнами ЄС: що відомо про нові обмеження

Кордон Естонії та РФ / © Associated Press

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Росія з 1 липня 2026 року тимчасово призупиняє рух через низку залізничних пунктів пропуску на державному кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Відповідне рішення ухвалив уряд РФ. Документ підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Розпорядження уряду. / © Фото із соціальних мереж

Згідно з розпорядженням, через ці пункти пропуску тимчасово зупинять рух людей, транспортних засобів, товарів і вантажів.

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На ділянці кордону з Фінляндією рух призупинять через пункти пропуску Виборг у Ленінградській області, Вяртсиля в Республіці Карелія, Люття в Республіці Карелія, Санкт-Петербург-Фінляндський у Санкт-Петербурзі, Свєтогорськ у Ленінградській області.

На ділянці кордону з Естонією тимчасово закриють пункт пропуску Печори-Псковські у Псковській області.

На ділянці кордону з Латвією обмеження стосуватимуться пункту пропуску Питалово у Псковській області.

У документі зазначено, що йдеться про тимчасове призупинення руху, однак строк дії обмежень не уточнюється.

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