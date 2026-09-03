Росія залучає неповнолітніх та будує ППО: нові дані про фабрику дронів в Алабузі

Фабрика «Алабуга» / © Bild Russian в Telegram

Реклама

Російська Федерація активно розширює потужності найбільшої фабрики з виробництва ударних безпілотників на території особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані.

За аналізом супутникових знімків, зробленим редакцією BILD, нові виробничі майданчики, склади та транспортні шляхи охоплюють площу понад 1 000 гектарів.

Реклама

На підприємстві в Єлабузькому районі масово виготовляють дрони типу «Герань», якими РФ щоденно атакує цивільну та критичну інфраструктуру України.

Реклама

Масштаби виробництва та залучення підлітків

За оцінками американського аналітичного центру CSIS, обсяг випуску безпілотників на цій локації вже сягав понад 5 500 одиниць на місяць. Водночас українська військова розвідка зазначала, що РФ мала плани вийти на рівень виробництва до 11 000 ударних БпЛА різних модифікацій на місяць.

Через гостру нестачу кадрів для забезпечення таких обсягів, до збирання смертоносної зброї в центрі «Алабуга Політех» активно залучають неповнолітніх студентів.

Як Кремль намагається захистити завод від українських атак

З огляду на загрозу ударів українських далекобійних безпілотників, навколо «Алабуги» розгортають безпрецедентні заходи безпеки:

Навколо центральних виробничих зон зводять два кільця висотних веж. За даними аналітиків Institute for Science and International Security (ISIS), між цими спорудами можуть натягувати міцні металеві сітки для перехоплення ударних БпЛА.

Навколо території підприємства додатково облаштовано кілька позицій систем протиповітряної оборони.

Раніше ми писали про те, що «Алабугу» перетворюють на фортецю: Росія захищає виробництво «шахедів» від ударів.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів