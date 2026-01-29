Росія запустила фейк про перепродаж в Україні польських генераторів: у Варшаві відреагували

Фейк

Міністерство внутрішніх справ Польщі назвало фейком повідомлення про нібито перепродаж на українських сайтах оголошень генераторів, переданих Польщею як допомога Україні. У відомстві наголосили, що йдеться про класичну російську операцію з дезінформації.

Про це МВС Польщі повідомило в мережі X.

«Увага: дезінформація про „польські генератори на українських сайтах онлайн-оголошень“. Не дайте себе обдурити російською пропагандою. Якщо бачите дописи із скриншотами: „Польські генератори з допомоги ЄС продаються! Бандерівці діють з розмахом!“ — це хрестоматійна російська операція з дезінформації», — заявили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що Польща справді передає Україні генератори та обігрівачі, аби мирні жителі, які потерпають від російських атак, мали електрику та тепло. Водночас транспортування обладнання до кінцевого споживача та його використання перебувають під контролем.

Також зазначається, що у разі неналежного використання наданого обладнання воно може бути повернуте.

У МВС Польщі наголосили, що головна мета поширення таких фейків — «посіяти ненависть до українців, підірвати польську допомогу та посварити союзників».

«Троль вдає польського патріота, аби ти повірив: „не варто допомагати, бо нас обкрадають!“. Не дозволимо себе посварити. Ми підтримуємо Україну, адже йдеться про нашу спільну свободу!» — наголосили у відомстві.

Цей допис у соцмережі X перепостили, зокрема, міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський та глава МЗС Радослав Сікорський.

На тлі повідомлень про урядову й неурядову допомогу Польщі Україні, зокрема про постачання генераторів для Києва, у польських соцмережах активізувалося поширення інформації про нібито перепродаж українцями отриманої допомоги, зокрема на платформі OLX.

Раніше повідомлялося, що масована повітряна атака РФ на українські міста змусила Польську агенцію повітряного транспорту обмежити авіаційні операції.

Ми раніше інформували, що польські служби запобігли кібератаці на енергосистему, яка могла спричинити серйозні наслідки.