Росія запустила новий етап підготовки до війни з НАТО: якій країні приготуватися

Поява «зелених чоловічків» на кордоні РФ та Естонії є підготовкою Кремля інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

10 жовтня уряд Естонії тимчасово перекрив ділянку дороги поблизу державного кордону між Росією та Естонією після того, як естонські прикордонники помітили у цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без розпізнавальних знаків.

Очільник Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліс Саарепуу 11 жовтня повідомив, що уряд із міркувань безпеки закрив ділянку дороги між селищами Варска та Саатсе завдовжки майже кілометр, частина якої проходить через територію Росії. Саарепуу заявив, що за характером форми військовослужбовців виявлені особи не були російськими прикордонниками.

У Федеральній прикордонній службі РФ інцидент назвали «штатними заходами».

12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські війська діють «дещо рішучіше і помітніше, ніж раніше». У той же час він назвав перебільшенням повідомлення про те, що ситуація на кордоні стає все більш напруженою.

На думку аналітиків, РФ вступила до так званої «Фазу нуль» — етап формування інформаційно-психологічних умов як підготовчої стадії перед початком можливої відкритої війни з країнами НАТО в майбутньому.

«Ця подія є першим випадком, коли ISW спостерігає „маленьких зелених чоловічків“, які діють поблизу держави НАТО у рамках кампанії „Фаза нуль“, — йдеться у звіті ISW.

«Фазою нуль» у військовій стратегії США та НАТО описують підготовчу стадію перед початком відкритих бойових дій.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з Росією.