Пошкодження Кримського мосту вимагають складного ремонту / © Dnipro Osint

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Російській владі може знадобитися близько двох років, щоб відновити рух автомобільною частиною Кримського мосту після української атаки. Найскладнішим завданням стане заміна величезної сталевої арки, яка впала в море. До того ж роботи можуть ускладнити пошкодження опор, несприятлива погода та загроза нових ударів.

Про це пише The New York Times із посиланням на інженерів, які оцінили масштаби руйнувань і можливі терміни відновлення.

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Чому ремонт Кримського мосту може тривати два роки

Найскладнішим елементом зруйнованої автомобільної частини переправи була сталева арка завдовжки майже 230 метрів. Її встановили над судноплавним каналом у жовтні 2017 року, піднявши автомобільну дорогу більш ніж на 30 метрів над водою, щоб під мостом могли проходити вантажні судна.

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Виготовлення конструкції складалося з кількох тривалих етапів. Сталеві елементи виробляли на заводі у Воронежі, потім приблизно 11 місяців зварювали на прибережному майданчику біля протоки. Після цього зібрану арку транспортували до місця встановлення на спеціальних понтонах. Її з’єднання з рештою мосту та облаштування дорожнього полотна також потребували кількох місяців.

Професор цивільної та екологічної інженерії Халіфського університету Андреас Каппос вважає, що близько двох років — реалістичний термін для відновлення руху автомобільним мостом. Однак цей прогноз справдиться лише за умови, що роботи не перериватимуть українські удари, а опори під аркою не зазнали серйозних пошкоджень.

Які перешкоди можуть ускладнити відновлення

Інженер-консультант Дональд Дюзенберрі, який досліджував руйнування мостів, звернув увагу на складність навіть першого етапу — прибирання уламків. Зруйнована арка була унікальною конструкцією, яку не можна просто замінити типовим прольотом, як інші повторювані елементи мосту.

Якщо ж пошкоджені опори, ремонт стане ще складнішим і тривалішим. Спочатку росіянам доведеться оцінити стан конструкцій, розібратися з уламками в судноплавному каналі, а потім фактично виготовити та встановити нову арку.

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Попри це, російська влада обіцяє відновити переправу у стислий термін. Для Кремля міст має не лише транспортне, а й символічне значення: його будівництво було одним із головних проєктів Владіміра Путіна після незаконної окупації Криму.

Важливо, що оцінка NYT стосується саме автомобільної частини мосту та була опублікована до нової атаки 19 листопада. Тоді українські ракети «Нептун» уразили залізничну частину переправи, після чого рух поїздів зупинили. Отже, тепер російській стороні доведеться оцінювати й додаткові пошкодження залізничного сполучення.

Які терміни ремонту прогнозують українські військові

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, військовий оглядач Андрій Риженко також вважає, що швидко відновити переправу не вдасться. На його думку, відбудова знищеної арки та сусіднього автомобільного прольоту триватиме понад рік. Експерт характеризує пошкодження як середньої тяжкості, але наголошує на складності робіт із масивною металевою конструкцією.

Арка заввишки приблизно 45 метрів і вагою близько 6 тисяч тонн упала безпосередньо в судноплавне русло Керченської протоки. Риженко припускає, що уламки доведеться розбирати під водою за допомогою вибухів і утилізувати, а саму конструкцію — виготовляти заново. Через це судноплавство протокою може бути заблоковане щонайменше на кілька тижнів, а можливо, й на місяці.

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Ще одна перешкода для окупантів — погода. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що через початок сезону штормів повноцінні ремонтні роботи можуть не розпочатися щонайменше пів року. За його словами, встановлення такої складної конструкції потребує сприятливих погодних умов і спокійної морської акваторії.

Плетенчук також звернув увагу на ймовірність нових українських атак. Сили оборони мають можливість повторно уражати цю ділянку, тому росіянам буде складно організувати роботи та гарантувати безпеку ремонтних бригад. Речник ВМС наголосив, що навіть після завершення штормового сезону можливість нових ударів залишатиметься додатковою перешкодою для відновлення переправи.

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