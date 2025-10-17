- Дата публікації
Росія засудила 15 полонених "айдарівців": за що і на скільки
Сфабриковані обвинувачення у тероризмі та захопленні влади: 15 «айдарівців» отримали від 15 до 21 року у російській колонії суворого режиму.
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок 15 українським військовополоненим із батальйону «Айдар», засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 15 до 21 року в колонії суворого режиму.
Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на пресслужбу субу.
Українців звинуватили за статтями про «участь у діяльності терористичної організації», «насильницьке захоплення влади» та «проходження навчання з терористичною метою» — у різних поєднаннях.
Звинувачення проти всіх засуджених базувалося виключно на факті їхньої служби у батальйоні «Айдар». Жодних конкретних воєнних злочинів суд не встановив. При цьому «злочинною» визнавали не лише діяльність військовослужбовців, але й роботу водіїв і медиків, оскільки, за формулюванням звинувачення, «надання медичної допомоги військовослужбовцям забезпечувало боєздатність підрозділу та його бойову готовність до виконання поставлених завдань».
Суддя Кирило Кривцов ухвалив такі вироки:
Дмитро Федченко — 15 років колонії суворого режиму;
Андрій Шолік, Віталій Крохалев і В’ячеслав Байдюк — по 16 років;
Володимир Макаренко та Ігор Гайоха — по 18 років;
Микола Чуприн, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець і Владислав Єрмолинський — по 20 років;
Віталій Грузінов, Роман Недоступ і Сергій Калінченко — по 21 року колонії суворого режиму.
У справі також фігурували дві жінки — медикині Лілія Прутян та Марина Міщенко, які вже повернулися до України в межах обміну полоненими. Їхні обвинувачення виділили в окреме провадження, однак подальша доля цієї справи наразі невідома.
Окремо розглядається провадження щодо Євгена П’ятигорця — прокуратура поки не оголошувала йому термін покарання.
Зазначається, що під час процесу українські військовополонені заявляли про тортури, яких зазнали під час слідства на окупованій території Донецької області. У жовтні 2024 року суд повністю закрив слухання від громадськості та журналістів, пославшись на «широкий резонанс» і «загрози учасникам процесу».
Нагадаємо, влітку суд у Ростові-на-Дону засудив двох українських військовополонених — Івана Перепелицю та Олександра Матвійчука — до 20 та 13 років позбавлення волі. Обох звинуватили за «терористичними» статтями.