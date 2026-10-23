Росія затопила судно з українцями біля Румунії: НАТО закликають до спеціальної операції в Чорному морі

Російські атаки на судна в Чорному морі / © Колаж ТСН.ua

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Після затоплення цивільного вантажного судна Khoryv біля узбережжя Румунії, яке зазнало удару російського дрона, у Румунії пролунали заклики провести спеціальну операцію НАТО в Чорному морі. Колишній командувач багатонаціональної дивізії Альянсу «Південний Схід» Дорін Тома вважає, що союзникам потрібно не лише посилювати спостереження, а й створити спільну систему реагування на загрози для цивільного судноплавства.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

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Генерал закликав до спільної операції НАТО

За словами Томи, інциденти з комерційними суднами в Чорному морі стають дедалі частішими, а атаки на такі цілі, на його думку, не є випадковими.

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«На 100% ідеться про навмисні атаки», — заявив генерал у відставці в коментарі Digi24.

Він зазначив, що в Чорному морі діють безпілотники різних типів, які використовують для ударів по суднах, що перевозять нафту або українське зерно. На думку Томи, посилення спостереження за морською акваторією саме по собі не розв’яже проблему.

«У Чорному морі має бути спланована та проведена операція НАТО за зразком, наприклад, операції НАТО в Балтійському морі, де всі ці системи будуть інтегровані та виконуватимуть спільну місію», — сказав він.

Тома наголосив на необхідності чіткого командування та координації між союзниками, а також закликав прискорити розгортання систем виявлення й попередження загроз. За його словами, захист портів, територіальних вод і критичної інфраструктури не слід автоматично розцінювати як ескалацію.

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Раніше Румунія вже заявляла про намір посилити спроможності морського спостереження, протидії морським мінам і реагування на дрони. На тлі попередніх інцидентів Альянс також повідомляв про посилення спостереження в Чорному морі.

Євросоюз засудив атаку на цивільне судно

На інцидент відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала подію черговим проявом російської ескалації в Чорному морі та наголосила на небезпеці атак для цивільних моряків.

«Глибоко занепокоєна черговою російською ескалацією в Чорному морі. Цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем зазнало удару біля узбережжя Румунії. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти життя невинних людей і є відкритим нехтуванням міжнародним правом», — написала вона в сережі Х.

Фон дер Ляєн також висловила співчуття родині загиблого моряка та близьким трьох членів екіпажу, які на момент її заяви вважалися зниклими безвісти. Вона подякувала рятувальникам, які продовжували пошукову операцію.

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Що відомо про затоплення Khoryv

Судно Khoryv затонуло 23 жовтня в Чорному морі поблизу румунського порту Констанца, за межами територіальних вод Румунії. За повідомленнями румунських служб, судно подало сигнал лиха приблизно за 13 морських миль від узбережжя. Попередньою причиною інциденту називають удар дрона, однак остаточні обставини ще мають бути встановлені.

За даними румунських морських служб, на борту перебували 13 членів екіпажу — громадяни України та Азербайджану. Дев’ятьох людей урятували, тіло одного моряка знайшли, ще троє вважалися зниклими безвісти.

МЗС України повідомило про загиблого

Міністерство закордонних справ України заявило, що судно KHORYV прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів.

«Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка — громадянина України. Ще двоє членів екіпажу — громадян України не потребують медичної допомоги. Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні», — повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС подякували румунським службам за порятунок українських громадян. Посольство України в Румунії продовжує з’ясовувати обставини інциденту, встановлювати місцеперебування та стан здоров’я врятованих моряків і підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії.

Інцидент стався на тлі серії атак на комерційні судна в Чорному морі поблизу Румунії та Болгарії. Ці події посилюють занепокоєння щодо безпеки судноплавства в регіоні та спонукають країни НАТО обговорювати додаткові заходи захисту морських маршрутів.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що 14–15 жовтня в Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна. Частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. Йшлося про танкери Wine Trader під прапором Сан-Марино, Yara J під прапором Коморських Островів, Dania J під прапором Танзанії та балкер Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів.

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