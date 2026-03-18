Росія зберігає перевагу у війні: розвідка США зробила тривожну заяву щодо України

Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габард / © Associated Press

За оцінками американської розвідки, російські окупаційні війська наразі утримують перевагу на полі бою в Україні, і Кремль готовий продовжувати бойові дії у форматі війни на виснаження.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард під час офіційних слухань про світові загрози перед Комітетом Сенату з розвідки.

Оцінка ситуації на фронті

Аналізуючи хід бойових дій за останній час, очільниця американської розвідки констатувала, що ініціатива залишається на боці країни-агресорки.

«Протягом минулого року розвідувальна спільнота оцінює, що Росія зберегла перевагу у війні проти України», — наголосила Габбард у своїй доповіді.

Вона також зазначила, що наразі тривають переговори між Москвою та Києвом за посередництва США. Проте, доки остаточного компромісу не буде знайдено, розраховувати на швидке припинення вогню не варто.

Плани Кремля: війна на виснаження

За прогнозами американської розвідки, російське керівництво не збирається відступати від своїх початкових намірів і готове до тривалого протистояння, щоб виснажити українські ресурси.

«Доки така угода не буде укладена, Москва, ймовірно, продовжуватиме вести повільну війну на виснаження, поки не вважатиме, що її цілі були досягнуті», — підкреслила Тулсі Габбард.

Ситуація на фронті: між ІПСО Кремля та важкими боями

Росія намагається створити ілюзію обвалу українського фронту, щоб змусити Захід тиснути на Київ задля поступок. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов перебільшує тактичні деталі та масштаби успіхів російської армії, формуючи хибне уявлення про нібито контроль над десятком сіл, хоча аналітики ISW підтверджують лише часткову присутність окупантів у деяких із них.

Ба більше, Герасимов намагався применшити успіхи українських військ у Запорізькій області, заявляючи, що російські сили зберігають ініціативу, тоді як насправді ЗСУ звільнили понад 400 кв. км території від кінця січня до середини березня. За оцінками аналітиків, реальна ситуація кардинально інша: лінія фронту залишається стабільною, а в лютому Україна звільнила більше територій, ніж захопили окупанти.

Тим часом українські сили змогли зірвати контрнаступ російських окупантів у Дніпропетровській області, однак ситуація на Донеччині залишається вкрай складною. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що на менш стратегічних для РФ напрямках успіхи ЗСУ не змінюють загальної картини, адже основні зусилля та рекордну кількість штурмів окупанти зосередили саме на Донецькій області.

Експерт наголосив, що ворог має тактичні успіхи на Костянтинівському напрямку та створює передумови для флангового охоплення позицій Сил оборони України. Противник активно атакує з панівних висот, застосовуючи авіаційні бомби та важку артилерію, намагаючись просунутися до Краматорська та Покровська, що є стратегічною метою для Кремля.

Разом із тим, російські війська відновили штурмові дії на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків фронту в межах свого запланованого весняно-літнього наступу. Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр», ворог скористався різкою зміною погоди 17-18 березня та почав атакувати накопиченою піхотою, мотоциклами і бронетехнікою.

Проте лише за півтори доби на відрізку фронту в сотню кілометрів підрозділи «Птахи Мадяра» та суміжні екіпажі БПЛА ліквідували й поранили понад 900 російських військових. За словами Бровді, оборонці на землі були неперевершені, і жодної ділянки на цьому відтинку противник не зміг протиснути.

Одним із найскладніших на Запоріжжі сьогодні став Гуляйпільський відтинок фронту, де співвідношення сил становить приблизно один до восьми. Шлях до передової тут вщент розбитий, а логістика майже паралізована через безперервні удари ворожої авіації, яка засипає позиції ЗСУ керованими авіабомбами.

Через неможливість наземного доправлення основна робота лягає на плечі екіпажів важких бомберів 154-ї механізованої бригади. Як розповів командир взводу ударних безпілотників на псевдо «Крузак», ворог перекинув на цей напрямок підготовлені підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, оснащені засобами РЕБ, проте українські пілоти продовжують нищити ворожі групи важкими дронами-бомберами.