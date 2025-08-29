Кремль масово набирає контрактників: чи буде наступ на Україну

Андрій Бєлоусов з Володимиром Путіним / © Associated Press

Росія збільшила план набору на контрактну службу, щоб «забезпечити ефективні наступальні дії».

Про це заявив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, повідомляє ТСН.

«Основним питанням для забезпечення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота на цьому напрямку йде успішно. У цьому році ми збільшили план набору на військову службу за контрактом, показники плану виконуються успішно», — заявив Андрій Бєлоусов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті, майбутні переговори з партнерами про гарантії безпеки та можливість зустрічі з Путіним, а також пояснив доцільність збільшення віку до 22 років для чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон.

Раніше Пєсков заявив, що російський «фюрер» Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.