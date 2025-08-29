ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Кремль масово набирає контрактників: чи буде наступ на Україну

Кремль збільшує план набору контрактників для «ефективних наступальних дій».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Андрій Бєлоусов з Володимиром Путіним

Андрій Бєлоусов з Володимиром Путіним / © Associated Press

Росія збільшила план набору на контрактну службу, щоб «забезпечити ефективні наступальні дії».

Про це заявив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, повідомляє ТСН.

«Основним питанням для забезпечення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота на цьому напрямку йде успішно. У цьому році ми збільшили план набору на військову службу за контрактом, показники плану виконуються успішно», — заявив Андрій Бєлоусов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті, майбутні переговори з партнерами про гарантії безпеки та можливість зустрічі з Путіним, а також пояснив доцільність збільшення віку до 22 років для чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон.

Раніше Пєсков заявив, що російський «фюрер» Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie