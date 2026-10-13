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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія збудувала дронопорт для запуску БпЛА: супутникові знімки показали зміни

Росія за місяць облаштувала новий майданчик для запуску дронів «Герань-5» біля Міллерового.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росія збудувала дронопорт для запуску БпЛА: супутникові знімки показали зміни

Новий дронопорт у РФ / Фото: OSINT-канал Absolutely Reliable

Росія приблизно за місяць облаштувала новий майданчик для запуску безпілотників у районі Міллерового. За наявними супутниковими знімками, на території вже підготували місця для пускових установок і підготовки дронів до запуску.

Про це повідомляє OSINT-канал Absolutely Reliable, оприлюднивши супутникові знімки.

Як зазначається у повідомленні, ще 1 вересня на цій ділянці було порожнє поле. Нині перша черга об’єкта наближається до завершення.

Дронопорт у РФ / Фото: OSINT-канал Absolutely Reliable

Дронопорт у РФ / Фото: OSINT-канал Absolutely Reliable

Зокрема, там облаштували вісім місць для розміщення пускових установок і 32 майданчики, де безпілотники готуватимуть до запуску.

На супутниковому знімку за попередній день також помітили розвантаження безпілотників у зоні №3.

За оцінкою автора повідомлення, будівництво прискорили, щоб збільшити можливості Росії для повітряних атак після вересневих ударів по Києву. Він також звернув увагу на схожість будівництва з об’єктом у Цимбуловому.

Автор допису наголошує, що знищувати такі майданчики звичайними дронами-камікадзе складно, та висловлює сподівання, що Україна зможе застосовувати балістичні ракети для ураження подібних об’єктів.

Водночас інформація про призначення нового майданчика, його готовність і можливості потребує незалежного підтвердження.

Нагадаємо, у вересні Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах у Росії було знищено літак МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» та вертоліт Ка-27 поблизу аеродрому «Єйськ».

Тоді Сили оборони також уразили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині та район зосередження ворожої техніки у Брянській області РФ.

Тим часом сьогодні, 13 жовтня, на Волині уламки збитого реактивного «Шахеда» впали на розважальний центр. Що відомо про атаку та її наслідки — читайте а матеріалі ТСН.ua.

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