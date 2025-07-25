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Росія здригалася від вибухів: дрони паралізували роботу восьми аеропортів
У РФ тимчасово закрили повітряний простір над вісьмома аеропортами через атаку БпЛА.
У ніч проти 25 червня у низці міст Ростовської області РФ лунали вибухи. Регіон атакували невідомі дрони.
Про це повідомляють місцеві Телеграм канали.
У передмісті Таганрога та Новочеркаська прогриміло щонайменше 7 вибухів. Попередньо, як стверджується, працювала ППО.
Зокрема, очевидці стверджують, що бачили в небі спалахи від вибухів і чули звуки безпілотників, що пролітають.
Жодної інформації про наслідки вибухів російська влада не озвучувала.
Тим часом у РФ оголосили план «Килим». Дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів
Повітряний простір тимчасово закрито у аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова. Загалом затримано 27 рейсів
У Міноборони РФ кажуть, що вдалося «збити» 105 БпЛА.
Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували у Росії хімічний та пороховий заводи.
Напередодні вибухи гриміли у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Новочеркаську.