Світ
377
Росія здригалася від вибухів: які міста опинилися під атакою та занурилися в блекаут

Уночі в Росії було неспокійно. Щонайменше одне місто залишилося без світла.

Анастасія Павленко
У РФ сидять без світла

У РФ сидять без світла / © Associated Press

У ніч проти 25 січня Бєлгород, Таганрог, Пермь та інші міста перебували під атакою.

Про це повідомили Телеграм-канали.

Вибухи в Бєлгороді

Бєлгород здригнувся від серії вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков визнав, що місто зазнало «наймасовішого обстрілу» за весь час. За його словами, «по регіону було випущено близько 40 ракет, а під удар потрапили Бєлгородська ТЕЦ та інші об’єкти енергетичної інфраструктури». Після цього значна частина міста залишилася без світла.

Вибухи в Таганрозі та Пермі

Паралельно повідомлення про вибухи надходили з Таганрога. Місцеві жителі писали про пожежі та раптовий блекаут у житлових кварталах. Влада ж пояснила відключення «пошкодженням трансформатора», не визнавши атаки.

У Пермі без електрики опинився район Закамськ, поруч із яким розташований Пермський пороховий завод.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 600 тисяч мешканців 10 січня залишилися без електроенергії, опалення та води через ракетний удар України.

377
