Росія здригалася від вибухів: які регіони опинилися в епіцентрі удару

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 8 листопада безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ, частина російських населених пунктів — без електрики.

Цю інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Також безпілотники атакували Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження.

Атака призвела до тимчасового закриття аеропорту Саратова та введення обмежень в інших аеропортах, а також до пожежі на НПЗ в Рязані.

У Міноборони РФ кажуть, що минулої ночі засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 79 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Раніше повідомлялося, що Росія може зіткнутися з масовими блекаутами через українські удари. Найбільше ризикують південні області та окупований Крим.