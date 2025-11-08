ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1329
Час на прочитання
1 хв

Росія здригалася від вибухів: які регіони опинилися в епіцентрі удару

Ударні безпілотники атакували низку російських областей. Місцеві скаржаться на вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 8 листопада безпілотники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ, частина російських населених пунктів — без електрики.

Цю інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Також безпілотники атакували Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження.

Атака призвела до тимчасового закриття аеропорту Саратова та введення обмежень в інших аеропортах, а також до пожежі на НПЗ в Рязані.

У Міноборони РФ кажуть, що минулої ночі засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 79 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Раніше повідомлялося, що Росія може зіткнутися з масовими блекаутами через українські удари. Найбільше ризикують південні області та окупований Крим.

Дата публікації
Кількість переглядів
1329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie