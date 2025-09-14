Росія здригалася від вибухів: у яких регіонах ніч видалася пекельною

У РФ було неспокійно / © Associated Press

Реклама

У Росії вночі, 14 вересня, пролунали вибухи. Дрони атакували Кірішський НПЗ у Ленінградській області, а в Орловській підірвали залізницю.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Атака на Кірішський НПЗ

Близько 3 години ночі у Ленінградській області місцеву владу почали попереджати про загрозу атаки дронів. Вже о 03:30 губернатор регіону повідомив про «збиття» кількох безпілотників у Кірішському районі. Проте майже одночасно очевидці зафіксували сильну пожежу на території Кірішського нафтопереробного заводу (НПЗ).

Реклама

Кірішський НПЗ входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та переробляє понад 20 мільйонів тонн нафти щороку.

«НПЗ „Кірішський“, Сургутнефтегаз негодяща. Накладанець з українських дронів не перетравила. Один з топ 5 у РФ, виробництво високооктанових бензинів та усіх видів палива (20 млн тон на рік). Візит до хробачого НПЗ нанесено вночі 14.09.25 підрозділами „Птахів СБС“ (14 полк) та ССО», — написав Мадяр, командувач Сил безпілотних систем.

Ще один інцидент в ніч проти 14 вересня стався в Орловській області. Російські джерела повідомили про вибухи на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив, що під час перевірки колій було виявлено вибухові пристрої.

За його даними, унаслідок інциденту загинули двоє людей, ще один перебуває у важкому стані. Після диверсії щонайменше 10 поїздів затримуються, рух на ділянці ускладнений. Московська залізниця підтвердила перебої в роботі, а російські силові структури розпочали пошуки осіб, причетних до закладання вибухівки.

Реклама

Нагадаємо, 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Володимирській області РФ.