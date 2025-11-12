Росія зганьбилася з людиноподібним роботом: епічно завалився на сцені (відео)

Російський робот упав на сцені / © скриншот з відео

Російські розробники з гордістю представили в Москві першого російського людиноподібного робота зі штучним інтелектом. Але запланована демонстрація грандіозних можливостей російських технологій закінчилося публічною ганьбою — робот «Айдол» епічно завалився на сцені.

Відео цього епічного моменту публікують у соцмережах.

З перших хвилин презентації стало зрозуміло, що росіянам на вдалося створити Термінатора. Робот «Айдол» повільно і невпевнено вийшов на сцену під звуки відомої мотиваційної пісні з фільму «Роккі». У супроводі двох розробників «машина майбутнього» зробила кілька кволих кроків, на мить зупинилася та незграбно підняла руку.

Подальше пересування робота дедалі більше нагадувало ходу людини, яка випила забагато горілки. Зрештою у бідолахи остаточно підкосилися ного і він завалився як непритомний.

Розробники швидко підбігли до нього. «Айдол» кілька секунд гойдався на землі, як кит на суші, поки двоє чоловіків намагалися його вирівняти.

Було очевидно, що робот розламався на кілька шматків, коли впав. Щоб приховати це, розробники, які супроводжували робота, спробували накрити його чорним простирадлом. При цьому в цей час музика досягала своєї кульмінації, перетворивши ситуацію на повний конфуз.

Володимир Вітучін, генеральний директор компанії Idol, яка розробила робота, у коментарі російським пропагандистам заявив, що падіння могло бути спричинене недостатнім освітленням у кімнаті. Він додав, що стереокамери робота чутливі до світла.

Раніше компанія-розробник з гордістю заявляла, що перший людиноподібний робот зі штучним інтелектом на 77 відсотків виготовлений з компонентів російського виробництва. Компанія хотіла б збільшити цей відсоток до 93 відсотків.

