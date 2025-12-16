- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1173
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія зібрала біля кордонів НАТО у Білорусі два армійські корпуси — депутат Бундестагу
Таким чином Європа вже опинилася перед критичною загрозою війни з Москвою, вважає Родеріх Кізеветтер.
Країна-агресор Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто близько 360 тисяч боєготових солдатів, здатних завдати удару країнам НАТО.
Про це заявив експерт з питань оборони та депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив в ефірі ntv, його цитує Bild.
Таким чином, Європа вже опинилася перед критичною загрозою війни з Москвою, вважає політик.
«Завдяки військовій економіці Путін навчає сотні тисяч солдатів, які взагалі не використовуються в Україні», — стверджує політик.
Кізеветтер вважає наївним думати, що «Путін все-таки зрозуміє».
На думку німецького політика, 2026 та 2027 роки будуть «критичними», але якщо зміцнювати обороноздатність і виявляти обережність, Європа може їх пережити.
Нагадаємо, у жовтні міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен попередив, що Росія нарощує військову міць поблизу кордонів ЄС і готується до другої фази агресії, яка загрожуватиме НАТО навіть після завершення війни в Україні. Міністр зазначив активну модернізацію російської армії та передислокацію підрозділів до кордонів Альянсу, що свідчить про довгострокові агресивні наміри Кремля проти Європи.