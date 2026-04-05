Зеленський: Росія передала Тегерану розвіддані про 53 цивільні об'єкти Ізраїлю

Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. Загалом йдеться про близько 50–53 об’єктів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що росіяни допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.

«Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б’ють по нашій електромережі чи системах водопостачання. Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з „шахедами“ — такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей», — сказав глава держави.

Як Росія допомагає Ірану воювати

Раніше директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів, що Росія на 100% причетна до підготовки ударів Ірану по базах США.

У ЄС також попередили, що Росія надає допомогу Ірану, яка включає передачу розвідувальних даних для ударів по американських цілях на Близькому Сході.

Маріонетка Путіна Дмитро Медведєв навіть лякав світ ядерною війною на Близькому Сході через дії Ірану.