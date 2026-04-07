Росія "зливала" Ірану розташування військових баз США в 11 країнах

Іран продовжує активну співпрацю з Росією. Стало відомо, що Росія постачала Ірану супутникові дані розташування військових баз США та критично важливих місць на Близькому Сході.

Так, вище військове та політичне керівництво Ірана отримувало дані та знімки про критичні об’єкти США щонайменше в 11 країнах Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.

Іран отримував знімки розташування військових баз США від Росії

За даними української розвідки, російські супутники провели десятки детальних зйомок військових об’єктів США на Близькому Сході. Це допомагало Ірану завдавати точних ударів.

Крім усього, стало відомо про співпрацю російських та іранських хакерів. У звітах, з якими ознайомилися журналісти, покроково описано, яку допомогу надала Росія Ірану з 28 лютого 2026 року, спрямовану проти США та Ізраїлю.

Російські супутники провели щонайменше 24 обстеження територій у 11 країнах Близького Сходу. Все це тривало в період з 21 по 31 березня. На знімках, крім військових баз, були аеропорти та нафтові родовища.

Після того як Росія надала дані, Іран завдав прицільних ударів по об’єктах США. Західне військове джерело також додало, що було помічено надзвичайну активність російських супутників у регіоні.

За даними української розвідки, росіяни дев’ять разів обстежили територію Саудівської Аравії, п’ять разів військове містечко імені короля Халіда. Це, найімовірніше, знадобилося для виявлення систем ППО THAAD.

Під супутниковий моніторинг також потрапили території Туреччини, Йорданії, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю, Катара, Бахрейну, Іраку.

В аналізі зазначено, що російські супутники активно стежать і за Ормузькою протокою.

Співпраця Росії та Ірана

Росія та Іран мають давні «партнерські» відносини. Іран продовжує постачати РФ дрони Shahed і технології, які Росія потім використовує для ударів по Україні.

У відповідь РФ ділиться з Іраном розвідданими, новими технологіями та напрацюваннями в галузі безпілотників та ППО.

Після початку повномасштабної війни в Україні Росія та Іран перейшли на новий рівень партнерства та уклали стратегічний союз.