Росія змінила тактику атак на Україну, щоб виснажити ППО - подробиці

Росія модернізувала підхід до атак і тепер дрони й ракети працюють у зв’язці, щоб виснажити систему протиповітряної оборони України та зробити удари більш руйнівними.

Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

За його словами, частину іранських дронів Shahed тепер оснастили камерами та передавачами, які у реальному часі передають до Москви координати українських систем ППО.

«Отримавши ці дані, російські військові завдають ракетних і балістичних ударів, виводячи з ладу оборону цілих регіонів», — зазначив Репке.

Крім того, змінилася і схема атак: якщо раніше РФ запускала дрони масовано, то тепер — невеликими групами з інтервалом у пів години. Така тактика створює постійне навантаження на українську ППО і ускладнює її роботу.

Один з українських офіцерів розповів, що таким способом ворог «виснажує протиповітряну оборону та нищить цілі міста і села поблизу кордону».

Раніше Financial Times повідомляло, що Росія модернізувала ракети «Іскандер-М» та «Кинжал», оснастивши їх системами маневрування, які допомагають уникати ураження комплексами Patriot. Унаслідок цього ефективність збиття російських ракет знизилася з 37% у серпні до лише 6% у вересні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія атакувала Україну у ніч проти 30 вересня із застосуванням 65 дронів різних типів. Частину ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона, але зафіксовані і «прильоти».