Росія знайшла нового союзника у ЄС?: Країна, що підтримувала Україну, несподівано заблокувала санкції

Греція заблокувала санкції проти Росії

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Афіни виступили проти запровадження нових санкцій ЄС проти російського газу. Мета цієї позиції — захист інтересів судноплавної компанії Dynagas, яка належить грецькому магнату Георгіосу Прокопіу та спеціалізується на транспортуванні російського скрапленого природного газу з арктичних родовищ.

Про це пише Financial Times.

Греція блокує 21-й пакет санкцій проти РФ

Під час засідання послів країн ЄС 15 липня представник Греції заявив, що запланована заборона на перевезення російського СПГ до третіх країн може просто «зруйнувати» Dynagas. Інформацію про те, що саме збитки для цієї компанії стали ключовим аргументом Афін проти ухвалення санкцій, підтвердили кілька поінформованих джерел.

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За даними аналітичного порталу Equasis, Dynagas володіє 27 газовозами, серед яких — третина світового флоту спеціалізованих танкерів класу Arc7, пристосованих до суворих умов арктичного заводу «Ямал СПГ».

Заперечення з боку Греції заблокували ухвалення 21-го санкційного пакета ЄС щонайменше на тиждень. Ухвалення пакета санкцій вимагає одностайного рішення всіх країн-членів ЄС.

Через це «в підвішеному стані» опинилися й інші заходи, зокрема обмеження проти російських банків, криптовалютних мереж і підприємств військово-промислового комплексу.

Пакет також передбачає механізм зниження «стелі» цін на російську нафту. Аби виграти час для подальших переговорів, посли ЄС у середу ввечері терміново продовжили дію поточного ліміту у $44,10 за барель ще на тиждень. Уповноважені особи ЄС зазначають, що пауза також потрібна для вивчення економічних і технічних наслідків заборони на транспортування СПГ.

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Водночас більшість дипломатів ЄС наголошують: бізнес у багатьох країнах блоку зазнає збитків через санкції, проте це необхідна ціна для тиску на економіку РФ. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у понеділок висловила жаль через відсутність консенсусу щодо нового пакета.

Вона також підкреслила наміри Євросоюзу щодо подальших дій у разі затягування переговорів:

«Наша мета — досягти угоди. Якщо у нас немає угоди, тоді ми починаємо працювати над планом „Б“».

Бізнес Георгіоса Прокопіу тісно пов’язаний із російським енергетичним сектором. Компанія Dynacom, яка йому належить, займається нафтовими танкерами, і за останні три роки заробила на торгівлі російською нафтою щонайменше $915 млн — більше, ніж будь-який інший грецький перевізник. Також вона стала однією з перших, хто ризикнув відправляти судна Ормузькою протокою на початку війни США з Іраном.

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За підрахунками Financial Times, від початку 2025 року 11 суден Dynagas здійснили 144 рейси і перевезли понад 10 млн тонн російського скрапленого газу. Флот Arc7 створили спеціально під проєкт «Ямал СПГ», розташований за Північним полярним колом.

Греки переконують, що Dynagas не зможе переорієнтувати ці судна на інші напрямки й буде змушена продати їх незахідним покупцям. Високоспеціалізовані танкери вважаються одними з найскладніших у будівництві, а вартість кожного оцінюється приблизно у $300 млн.

Санкції проти Росії: останні новини

Нагадаємо, країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо повноцінного 21-го пакета санкцій проти Росії через суперечки, зокрема щодо заборони морських послуг та обмежень щодо скрапленого природного газу.

Окрім цього, Австрія розглядає питання зняття обмежень з компанії Rasperia, а на вимогу Болгарії з проєкту виключили патріарха Кирила та засновника «Лукойлу» Вагіта Алекперова. Водночас члени ЄС досягли принципової згоди щодо збереження цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель.

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Попри ці розбіжності, верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може ухвалити окреме рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних та юридичних осіб.

Якщо рішення затвердять, це стане наймасштабнішим одноразовим розширенням персональних обмежень за весь час. Загалом ЄС уже запровадив 20 пакетів економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.

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