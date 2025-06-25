Як Росія через Киргизстан обходить санкції на мільярди доларів: деталі

Росія знайшла новий спосіб обходу санкцій / © bbc.com

Реклама

Росія обходить західні санкції за допомогою нової криптовалюти A7A5, яку запустили в Киргизстані. Її створив молдавський олігарх-втікач. За даними Financial Times, цей токен, який є першим стейблкоїном, прив’язаним до російського рубля, вже перегнав близько $9,3 мільярда через криптобіржу Grinex за чотири місяці.

Про це повідомляє Financial Times.

Схема обходу санкцій та підозри у фінансуванні впливу

Запущений у лютому токен A7A5 мав на меті спростити великі фінансові операції для Росії, ускладнені міжнародними санкціями. За аналізом Financial Times, через криптобіржу Grinex (де торгують лише A7A5, рублями та USDT) вже переміщено $9,3 мільярда в цьому токені.

Реклама

Заявлено, що цей стейблкоїн забезпечений рублевими вкладами в московському Промзв’язбанку. Цей банк перебуває під санкціями США, Британії та ЄС через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз в обігу вже 12 мільярдів токенів A7A5 (це приблизно $156 мільйонів). Ними активно користується невелика група людей, чиї щоденні перекази часто в рази перевищують цю суму.

Більше того, як зазначає Центр інформаційної стійкості (CIR), лондонська некомерційна дослідницька група, токен A7A5, схоже, пов’язаний зі спробами Москви використовувати криптовалюти для фінансування кампаній політичного впливу за кордоном. CIR виявив, що кілька доменів, які використовуються в операціях політичного впливу в Молдові, мали спільну IP-адресу з сайтами A7 та A7A5.

Роль Ілана Шора та зв’язки з Garantex

Компанія A7, яка спочатку стояла за токеном A7A5 і наразі перебуває під британськими санкціями, належить молдавському бізнесменові Ілану Шорові. Шор, який утік з-під домашнього арешту в Молдові у 2019 році після засудження за крадіжку $1 мільярда в рамках найбільшого банківського шахрайства, отримав російське громадянство. Минулого року молдовська поліція звинуватила його в організації масового підкупу виборців, що Ілан Шор назвав «абсурдним видовищем».

Створення A7A5 відбувається на тлі посиленого контролю за транзакціями, пов’язаними з Росією, та виключення деяких російських банків із міжнародної системи обміну повідомленнями Swift.

Реклама

«Російські бізнес-діячі та урядовці вже деякий час говорять про те, як вони можуть використовувати криптовалюту для масштабного уникнення санкцій, зокрема шляхом створення власного стейблкоїну», — прокоментувала Еліз Томас, старший слідчий CIR.

Читайте також Найжорстокіші санкції проти Кремля: сенатор Грем запропонував важливі зміни

Леонід Шумаков, директор A7A5, пояснив вибір Киргизстану «дружньою юрисдикцією, яка не так сильно піддається санкціям», і яка «дуже допомагає впоратися з тиском, який перебуває [на Росію]».

Росіяни можуть купувати A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, а потім обмінювати ці токени на USDT (Tether) — криптовалюту, прив’язану до долара США. Це дозволяє їм виводити гроші в будь-якій країні чи валюті. За словами Шумакова, A7A5 служить «містком для безпечного переходу» до USDT. Багато власників токена, ймовірно, є російськими імпортерами. Компанія заявляє, що за кожен рубль, витрачений на купівлю A7A5, один рубль зараховується на рахунок у Промзв’язбанку, і це підтверджено незалежним киргизьким аудитором.

A7A5 та Grinex з’явилися та розширилися після закриття найбільшої російської криптобіржі Garantex, яка була заблокована правоохоронними органами США у березні. Тоді Tether заморозив $23 мільйони в USDT, що зберігалися на гаманцях Garantex. Компанія Garantex назвала це «війною російському криптовалютному ринку».

Реклама

Аналітики вважають, що Grinex, ймовірно, є спадкоємцем Garantex. Розслідування CIR виявило, що Grinex та емітент A7A5 були зареєстровані в Киргизстані того ж тижня. За словами Тома Робінсона, головного наукового співробітника Elliptic, «користувачі Garantex, які мали непогашені залишки на момент закриття, могли зарахувати ці залишки на нові облікові записи, створені на Grinex».

Grinex, однак, заперечує будь-які зв’язки з Garantex, називаючи такі твердження «спекулятивними». Представник Grinex заявив, що вони «скористалися ринковими можливостями після закриття Garantex у рамках своєї стратегії зростання» і «отримали частину нетоксичної клієнтської бази». Компанія також наполягає на своїй незалежності від A7A5 та дотриманні міжнародних санкційних режимів.

Політичний вплив та плани на майбутнє

У травні Велика Британія внесла A7 до свого санкційного списку. Попри це, Шор заявив на форумі, що A7 створює нову, «достатньо невразливу» платіжну систему. Вона включатиме обмін цінними паперами та «неполітизованими» інструментами, як-от дорогоцінні метали, щоб обійти контроль регуляторів. За його словами, криптовалюта буде лише одним із напрямків цієї системи. Дослідницька група CIR також виявила, що A7 шукала фахівців у Китаї, ОАЕ, Киргизстані та на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Минулого року, за даними Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), Шор брав участь у переговорах з банком «Керемет» у Киргизстані з метою «створити центр ухилення від санкцій, де Росія зможе оплачувати імпорт та отримувати платежі за експорт». У січні OFAC запровадив санкції проти цього банку.

Реклама

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який виконує роль головного рупора Кремля у соцмережах, заявив, що Європейський Союз перетворився на ворога Росії. За його словами ЄС становить «пряму загрозу» державі-агресорці.