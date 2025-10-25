Росія знову наблизилась "до миру" в Україні: але є умова

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Голова РФПІ (Російського фонду прямих інвестицій) та спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну. США відіграють ключову роль у цьому процесі.

Про це пише Reuters.

За словами Дмитрієва, сторони працюють над припиненням вогню по нинішній лінії фронту, що є поступкою української влади.

«Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання», — сказав Дмитрієв

Візит спецпосланця Путіна відбувається після нових американських санкцій проти Росії, але, за словами дипломатичного представника, діалог триває.

Європейські дипломати допомагають Україні у формуванні пропозиції щодо припинення бойових дій. Дмитрієв відзначив, що це «великий крок з боку президента Зеленського», який погодився визнати поточні лінії фронту як основу для врегулювання.

Кирило Дмитрієв підкреслив, що будь-яке врегулювання можливе лише за умови врахування інтересів Росії та поважного ставлення до них.

«Звичайно, це можливо тільки в тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою», — підсумував він.

Нагадаємо, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс виклав своє бачення реальних гарантій безпеки для України, необхідних для миру. На його думку, вони мають включати постійну присутність ВМС НАТО в Чорному морі для захисту портів (як Одеса), безпольотну зону, яку забезпечуватимуть літаки НАТО з бази Рамштайн, та надання ракет «Томагавк» для стримування.

На суходолі, на думку Ставрідіса, має діяти 10-тисячна «коаліція охочих» (з Польщі, країн Балтії та Скандинавії) у межах місії ЄС уздовж кордону з РФ. Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Хілі вже підтвердив, що члени «коаліції охочих» розробляють конкретні плани гарантій на випадок припинення вогню.