Росія звільнила американця Стівена Габбарда, який заявляв про катування в полоні: що про нього відомо

Стівен Габбард / © The Moscow Times

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Росія звільнила громадянина США Стівена Габбарда, якого російські військові викрали в Ізюмі на Харківщині. Раніше його засудили до шести років і десяти місяців колонії за звинуваченням у найманстві, яке американська сторона вважає неправомірним.

Про звільнення 21 жовтня оголосив Володимир Путін під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Хто такий Стівен Габбард і як він опинився в російському полоні

74-річний Стівен Габбард — колишній викладач англійської мови з американського штату Мічиган. За даними Reuters, він служив у Військово-повітряних силах США та Національній гвардії, близько 25 років жив і викладав у Японії, а згодом переїхав на Кіпр. У 2014 році чоловік оселився в Ізюмі на Харківщині разом зі своєю українською дружиною.

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У квітні 2022 року, після захоплення міста російськими військами, Габбард опинився в російському полоні. Як повідомляє Reuters, російська сторона звинуватила його в «найманстві» та участі в бойових діях на боці України.

«Російські солдати силоміць забрали мене з дому», — стверджував Габбард, за словами його адвокатів, додаючи, що він не брав участі в бойових діях.

У жовтні 2024 року російський суд засудив американця до шести років і десяти місяців колонії. На початку 2025 року Державний департамент США визнав його «неправомірно затриманим». Про це повідомляли Reuters та Associated Press.

У червні 2025 року стало відомо, що Габбард перебував у виправній колонії в Мордовії. За даними The New York Times, на які посилалося видання The Daily Beast, українські військові, які перебували з ним у полоні, розповідали про жорстоке поводження з літнім американцем.

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«Його били, змушували стояти цілий день, майже не годували та не надавали медичної допомоги», — розповідали звільнені українські полонені, передає The New York Times.

За їхніми свідченнями, жорстоке поводження могло бути пов’язане з громадянством США, а самі полонені побоювалися за життя Габбарда.

Як Трамп домагався звільнення Стівена Габбарда

Путін назвав звільнення Габбарда «жестом доброї волі». Спецпосланець президента США Стів Віткофф подякував російському лідеру за повернення американця до родини, повідомляє Reuters.

«Завдяки вам він повертається додому, до своєї родини», — заявив Віткофф.

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Напередодні Дональд Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що особисто просив Путіна звільнити Габбарда. Американський президент також наголосив, що прагне повернути співвітчизника додому, і закликав стежити за розвитком подій найближчими днями.

«Я розмовляв із президентом Путіним про пана Габбарда. Ми довго спілкувалися. Я попросив його звільнити його. Подивимося, що буде», — сказав Трамп.

Після оголошення про звільнення президент США заявив, що Вашингтон не був зобов’язаний нічого надавати Росії натомість. Він також наголосив, що повернення Габбарда мало відбутися ще за адміністрації Джо Байдена, яку звинуватив у безрезультатності переговорів із Кремлем.

«Це важливе повернення мало відбутися ще давно за часів адміністрації Байдена, яка не досягла жодних результатів у переговорах із Кремлем», — ідеться в заяві Трампа.

Російські пропагандистські медіа повідомили, що Габбарда звільнили з гуманітарних міркувань. Рішення оголосили під час візиту американського представника до Санкт-Петербурга на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою.

Зустріч Стіва Віткоффа з Путіним — останні новини

Нагадаємо, зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним відбулася в Санкт-Петербурзі на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою щодо завершення війни в Україні.

Напередодні переговорів у Кремлі заявляли, що Росія нібито прагне не тимчасового перемир’я, а повного завершення війни. Після зустрічі Віткофф повідомив про прогрес у переговорах і заявив, що сторони наблизилися до можливих домовленостей.

Окремою темою переговорів стало відновлення економічної співпраці між США та Росією. Путін заявив про зацікавленість Москви у співпраці з американськими компаніями, зокрема в енергетичній сфері, та згадав можливість постачання до США російського дизельного пального й добрив.

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