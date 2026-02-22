Генерал російського ГРУ Володимир Алексєєв

Кремль звинуватив Велику Британію у причетності до спроби вбивства в Москві одного з керівників військової розвідки РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail з посиланням на заяву директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова.

У своїй заяві 74-річний керівник російської спецслужби традиційно звинуватив Україну в організації замаху на вбивство заступника начальника ГРУ Росії, в якого стріляли в під’їзді багатоповерхівки, де живе його коханка. Але цього разу він додав до «підозрюваних» ще одну країну.

«За ними [українськими спецслужбами] стоять треті країни. Ми бачимо тут, перш за все, британський слід. Тому розслідування триває», — заявив Бортніков.

При цьому директор ФСБ безпеки не навів жодних доказів своїх претензій проти Великої Британії, додавши, що російська спецслужба опублікує нову інформацію про розслідування, якщо вона стане доступною.

Британське видання нагадало, що генерала Алексєєва пов’язують із отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії препаратом «новичок» у британському місті Солсбері у 2018 році. Саме через цю операцію проти російського генерала були застосовані санкції ЄС.

Окрім звинувачень у «британському сліді», Росія раніше намагалася пов’язати замах на Алексєєва з Польщею.

Раніше Росія заарештувала двох підозрюваних, 65-річного Любомира Корбу та 66-річного Віктора Васіна, яких було звинувачено у співпраці з Службою безпеки України. Третя підозрювана, 54-річна Зінаїда Серебрякова, яка, як повідомляється, мешкала в будинку, де було застрелено Алексєєва, нібито втекла до України.

Напад на генерала Алексєєва вважається великим приниженням для Кремля. Хоча існують припущення, що причиною пострілів могла бути провокація або внутрішні російські розбірки.

Нагадаємо, замах на генерала російського ГРУ Володимира Алексєєва, який було вчинено у Москві 6 лютого, може бути пов’язаний із його тісними контактами з ПВК «Вагнера». Не виключено, що саме він був причетним до авіакатастрофи, в якій загинули ватажки угруповання Євген Пригожин та Дмитро «Вагнер» Уткін.