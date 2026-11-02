Росія звинуватила Україну в підготовці «теракту» із замінованими окулярами для дронів

ФСБ звинуватила Україну у спробі підготовки теракту / © Defense Express

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Російські пропагандисти та військові розвідники продовжують вправлятися у вигадках. Цього разу російська ФСБ вигадала щось нове — там заявили, що запобігли теракту, який мав бути скоєний у зоні так званої «СВО» за допомогою замінованих окулярів.

Це поширюють російські ЗМІ.

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У Росії заявили про «запобігання теракту» з замінованими окулярами

Російські силовики стверджують, що їм вдалося завадити здійсненню серії вибухів у зоні бойових дій. У підготовці цих інцидентів спецслужби держави-агресорки традиційно звинуватили Україну.

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Як зазначили у ФСБ, невідомі особи намагалися приховано передати окупаційним підрозділам партію обладнання для керування безпілотниками, всередині якого була вибухівка.

Для транспортування небезпечного вантажу «зловмисники» планували використати логістичні ланцюжки місцевих волонтерських рухів, які опікуються забезпеченням російських військових.

«ФСБ запобігла серії терактів Києва із замінованими FPV-окулярами для дронів, які відправляли в зону СВО», — пишуть російські ЗМІ.

Там додають, що наразі розшукують, хто відправив російським військовим заміновані FPV-окуляри. За словами росіян, посилку з окулярами відправили анонімно.

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Російські військові: останні новини

Нагадаємо, на Донеччині цілий підрозділ із 94 російських військових, включно з офіцерами, здався в полон після того, як командування кинуло їх без води, їжі та ліків. За словами полонених, через повну ізоляцію їм доводилося пити власну сечу й воду з калюж, а також їсти кору та траву, а від зневоднення та відсутності медичної допомоги загинули четверо їхніх побратимів.

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив масову здачу окупантів у полон у межах третього етапу масштабної операції «Вівальді», яка спрямована на звільнення Донецької області.

Загалом за три фази цієї операції на цій ділянці фронту ворог втратив близько 5000 осіб убитими й пораненими, а понад 250 російських солдатів потрапили в полон.

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