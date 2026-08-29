Протистояння Росії та Європи / © ТСН

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає підстав очікувати покращення відносин між Росією та європейськими країнами, звинувативши держави Європи в нібито участі у бойових діях проти РФ. При цьому він не навів доказів своїх тверджень.

Про це Пєсков сказав у суботу, 29 серпня, коментуючи стан відносин Москви з європейськими країнами, його слова цитує російське пропагандистське агентство «Интерфакс».

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За словами речника Кремля, європейські держави нібито не лише займають конфронтаційну позицію щодо Росії, а й мобілізують свої військові ресурси проти неї.

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«Поки жодних підстав сподіватися на поліпшення наших відносин із Європою я не вбачаю», — заявив Пєсков.

Він стверджує, що нинішні європейські політики нібито налаштовані на конфронтацію з Москвою не лише на словах, а й «на ділі».

«Вони повністю мобілізують військові потенціали Європи та спрямовують їх проти нашої країни, беручи безпосередню участь у бойових діях проти нас», — сказав речник Володимира Путіна.

У Кремлі вкотре намагаються представити підтримку європейськими державами України як безпосередню участь країн Європи у війні проти Росії. Особливо гостро Москва реагує на продовження військової підтримки України з боку європейських союзників.

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Російське керівництво регулярно використовує подібну риторику, намагаючись виправдати власну агресію та сформувати образ зовнішньої загрози для російської аудиторії.

Водночас Пєсков лицемірно заявив, що Росія нібито залишається відкритою до розвитку відносин із європейськими державами.

«Нам треба усвідомлювати це. Нам треба, безумовно, залишатися відкритими для вибудовування відносин, і ми дійсно зберігаємо свою відкритість, але прекрасно розуміти, з ким ми маємо справу», — додав речник Путіна.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року США та їхні європейські союзники по НАТО розгорнули масштабну демонстрацію військової могутності поблизу кордонів Росії у відповідь на різке активізування гібридної агресії Кремля.

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