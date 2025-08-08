Росіян нагодували бургерами за рецептом Кім Чен Ина

У КНДР звичайний бургер називають винаходом Кім Чен Ина / © Pexels

Російські туристи, які відвідали КНДР після відкриття прямого авіарейсу з Москви до Пхеньяна, розповіли, що в літаках місцевої авіакомпанії їх нагодували бургером, рецепт якого нібито розробив глава Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про це пишуть пропагандисти російського видання Life.ru, намагаючись розвіяти «стереотипи» про Північну Корею.

«Вони (стюардеси) сказали, що великий вождь об’єднав котлету і булку і нагородив народ смачною їжею», — розповіла одна з мандрівниць.

Інші туристи зазначають, що представлення владоюКНДР звичайних бургерів як «досягнення національного масштабу», а не просто фастфуд, — це звичайний підхід.

У такий спосіб зміцнюється культ особистості вождя, який помітний у побуті, на транспорті, у пропаганді та меню закладів громадського харчування.

«Навіть газету із зображенням вождя стюардеса акуратно розгладила на сусідньому сидінні», — розповіли росіяни, які зважилися на поїздку до Північної Кореї.

До речі, вартість турів до КНДР у Росії коштує майже стільки ж, як відпочинок у Туреччині.

Семиденний тур на північно-корейський курорт Вонсан-Кальма на 20 000 туристів, який нещодавно відкрили спеціально під російських гостей, коштуватиме $1400 і 35 000 рублів на людину.

Це приблизно стільки ж, як тижневий відпочинок у п’ятизірковому готелі на першій лінії в Туреччині.

Нагадаємо, нещодавно у Південній Кореї затримали шістьох громадян США, які намагалися відправити морем до КНДРї 1600 пластикових пляшок, наповнених рисом, доларовими купюрами та Бібліями.