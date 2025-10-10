Росіян призовного віку припинили випускати за кордон

Російський прапор / © iStock

Реклама

У Росії почали розсилати електронні повістки громадянам призовного віку. Громадянам, яким їх надіслали, обмежили виїзд за кордон.

Про це йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу Baza.

Заборона на виїзд набирає чинності щойно повістка з’являється у цифровому реєстрі.

Реклама

Після її надсилання військовозобов’язані росіяни зобов’язані протягом 27 днів з’явитися до військкомату.

Тих, хто не з’явився за повісткою, очікує покарання у вигляді втрати права керувати автомобілем, можливості оформити самозайнятість чи підприємницьку діяльність, взяти кредит, окрім того будь-які угоди з його майном буде заморожено.

Електронні повістки розсилають не лише призовникам, але й для «уточнення даних» та виклику резервістів на збори.

Поки що таке нововведення запроваджене у Москві та ще 18 регіонах держави-агресорки.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не оголошує загальну мобілізацію, бо боїться втратити рейтинги. Але якщо він це все ж зробить — це буде сигнал, що РФ готова до війни з Європою.

Без оголошення мобілізації держава-агресорка намагається закривати «дірки» на фронті за допомогою найманців з країн «третього світу».