ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

Росіян призовного віку припинили випускати за кордон

Перешкодою для виїзду росіян за кордон стали електронні повістки, які розсилають не лише призовникам, але й для «уточнення даних» та виклику резервістів на збори.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський прапор

Російський прапор / © iStock

У Росії почали розсилати електронні повістки громадянам призовного віку. Громадянам, яким їх надіслали, обмежили виїзд за кордон.

Про це йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу Baza.

Заборона на виїзд набирає чинності щойно повістка з’являється у цифровому реєстрі.

Після її надсилання військовозобов’язані росіяни зобов’язані протягом 27 днів з’явитися до військкомату.

Тих, хто не з’явився за повісткою, очікує покарання у вигляді втрати права керувати автомобілем, можливості оформити самозайнятість чи підприємницьку діяльність, взяти кредит, окрім того будь-які угоди з його майном буде заморожено.

Електронні повістки розсилають не лише призовникам, але й для «уточнення даних» та виклику резервістів на збори.

Поки що таке нововведення запроваджене у Москві та ще 18 регіонах держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не оголошує загальну мобілізацію, бо боїться втратити рейтинги. Але якщо він це все ж зробить — це буде сигнал, що РФ готова до війни з Європою.

Без оголошення мобілізації держава-агресорка намагається закривати «дірки» на фронті за допомогою найманців з країн «третього світу».

Дата публікації
Кількість переглядів
610
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie