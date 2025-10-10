- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 610
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіян призовного віку припинили випускати за кордон
Перешкодою для виїзду росіян за кордон стали електронні повістки, які розсилають не лише призовникам, але й для «уточнення даних» та виклику резервістів на збори.
У Росії почали розсилати електронні повістки громадянам призовного віку. Громадянам, яким їх надіслали, обмежили виїзд за кордон.
Про це йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу Baza.
Заборона на виїзд набирає чинності щойно повістка з’являється у цифровому реєстрі.
Після її надсилання військовозобов’язані росіяни зобов’язані протягом 27 днів з’явитися до військкомату.
Тих, хто не з’явився за повісткою, очікує покарання у вигляді втрати права керувати автомобілем, можливості оформити самозайнятість чи підприємницьку діяльність, взяти кредит, окрім того будь-які угоди з його майном буде заморожено.
Електронні повістки розсилають не лише призовникам, але й для «уточнення даних» та виклику резервістів на збори.
Поки що таке нововведення запроваджене у Москві та ще 18 регіонах держави-агресорки.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не оголошує загальну мобілізацію, бо боїться втратити рейтинги. Але якщо він це все ж зробить — це буде сигнал, що РФ готова до війни з Європою.
Без оголошення мобілізації держава-агресорка намагається закривати «дірки» на фронті за допомогою найманців з країн «третього світу».