Росіян вербують на роботу на "Луганській АЕС": що ховається за дивною пропозицією
Для вербування до російської армії використовують фейкові оголошення, оскільки в РФ великий недобір контрактників.
На найбільшій російській онлайн-платформі Avito останнім часом почали з’являтися дивні оголошення про набір охоронців на «Луганську АЕС», якої насправді не існує.
На це звернули увагу журналісти видання «Верстка».
В одному з таких запрошень «на контрактну службу до підрозділу охорони Луганської АЕС» вказано, що «роботу» пропонує «Центр підбору військових кадрів». При цьому в усіх вакансії зазначені стандартні умови для контрактників російської армії: зарплата від 210 тисяч рублів плюс одноразова виплата від 1,5 до 4 млн рублів.
Журналіст видання під виглядом претендента зателефонував до вербувального і центру і поцікавився, чому немає жодної інформації про «Луганську АЕС», де, начебто, пропонують працювати.
У відповідь вербувальниця дорікнула за безглузді пошуки інформації і заявила, що служити доведеться там, «де батьківщина скаже», додавши, що це можуть бути і окуповані території України і прикордонні області РФ — Курська та Брянська. При цьому вона наголосила, що є об’єкти, інформацію про які закрито, оскільки в країні «йде війна».
Продовжуючи розмову з вербувальницею, журналіст поцікавився, чи є гарантія, що він не потрапить одразу на фронт.
«Ну якщо у вас виявлять гепатит та ВІЛ, то відправлять на „передок“, — відверто відповіла вона.
Обман, який використовують для вербування до російської армії, свідчить про великий недобір контрактників для поповнення втрат окупантів у війні проти України.
В оголошеннях на платформі Avito йдеться, що «робота» підходить для студентів, пенсіонерів, людей віком понад 45 років та з порушеннями здоров’я. Тобто у м’ясні штурми у Росії готові відправляти усіх, кого вдасться обдурити.
Нагадаємо, минулого року в російській окупаційній армії планувалося створення 14 нових дивізій, однак реалізувати ці наміри вдалося не більш, ніж на половину.