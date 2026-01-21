ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
2 хв

Росіян вербують на роботу на "Луганській АЕС": що ховається за дивною пропозицією

Для вербування до російської армії використовують фейкові оголошення, оскільки в РФ великий недобір контрактників.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Росіян обманом вербують до армії

Росіян обманом вербують до армії / © ТСН.ua

На найбільшій російській онлайн-платформі Avito останнім часом почали з’являтися дивні оголошення про набір охоронців на «Луганську АЕС», якої насправді не існує.

На це звернули увагу журналісти видання «Верстка».

В одному з таких запрошень «на контрактну службу до підрозділу охорони Луганської АЕС» вказано, що «роботу» пропонує «Центр підбору військових кадрів». При цьому в усіх вакансії зазначені стандартні умови для контрактників російської армії: зарплата від 210 тисяч рублів плюс одноразова виплата від 1,5 до 4 млн рублів.

Журналіст видання під виглядом претендента зателефонував до вербувального і центру і поцікавився, чому немає жодної інформації про «Луганську АЕС», де, начебто, пропонують працювати.

У відповідь вербувальниця дорікнула за безглузді пошуки інформації і заявила, що служити доведеться там, «де батьківщина скаже», додавши, що це можуть бути і окуповані території України і прикордонні області РФ — Курська та Брянська. При цьому вона наголосила, що є об’єкти, інформацію про які закрито, оскільки в країні «йде війна».

Продовжуючи розмову з вербувальницею, журналіст поцікавився, чи є гарантія, що він не потрапить одразу на фронт.

«Ну якщо у вас виявлять гепатит та ВІЛ, то відправлять на „передок“, — відверто відповіла вона.

Обман, який використовують для вербування до російської армії, свідчить про великий недобір контрактників для поповнення втрат окупантів у війні проти України.

В оголошеннях на платформі Avito йдеться, що «робота» підходить для студентів, пенсіонерів, людей віком понад 45 років та з порушеннями здоров’я. Тобто у м’ясні штурми у Росії готові відправляти усіх, кого вдасться обдурити.

Нагадаємо, минулого року в російській окупаційній армії планувалося створення 14 нових дивізій, однак реалізувати ці наміри вдалося не більш, ніж на половину.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie