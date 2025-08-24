- Дата публікації
Росіян закликали доносити на одягнених не по сезону людей зі стиснутими губами
На думку МВС РФ, росіян повинні насторожувати люди, які поводяться знервовано, мають зляканий вигляд та часто озираються.
Російське МВС закликає громадян держави-агресорки повідомляти силовикам про підозрілих осіб, які можуть виявитися терористами. Серед ознак, на які росіянам радять звертати увагу — невідповідний сезону одяг та характерна міміка, зокрема міцно стиснуті губи.
З методичними рекомендаціями громадян РФ ознайомили пропагандисти агенства ТАСС.
Міністерство внутрішніх справ Росії закликає доносити на людей, які влітку одягнуті у теплі плащі або куртки, оскільки «під таким одягом терористи найчастіше ховають бомби».
Також у переліку підозрілих ознак — великі сумки або валізи «у невідповідних місцях».
На думку МВС, росіян повинні насторожувати люди, які поводяться знервовано, мають зляканий вигляд, озираються і занадто часто перевіряють свій багаж.
Окрема увага у методічних рекомендаціях приділяється міміці.
«Злочинець, який готується до теракту, зазвичай виглядає надзвичайно зосереджено, губи щільно стиснуті чи повільно рухаються, ніби читаючи молитву», — йдеться в документі російського МВС.
За даними МВС РФ, 2024 року в Росії було зафіксовано рекордну кількість справ за статтею про теракт за всю історію ведення статистики. Збільшення кількості злочинів розпочалося одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.
Статистичне зростання безпосередньо пов’язане з зміною кваліфікації злочинів.
Після розв’язання повномасштабної війни в Україні російська влада стала визнавати терактами підпали військкоматів та релейних шаф, а також невдалі спроби їх вчинення — дії, які стали однією з форм антивоєнного протесту.
