Росіян закликали доносити на одягнених не по сезону людей зі стиснутими губами

Вулиця Москви / © Associated Press

Російське МВС закликає громадян держави-агресорки повідомляти силовикам про підозрілих осіб, які можуть виявитися терористами. Серед ознак, на які росіянам радять звертати увагу — невідповідний сезону одяг та характерна міміка, зокрема міцно стиснуті губи.

З методичними рекомендаціями громадян РФ ознайомили пропагандисти агенства ТАСС.

Міністерство внутрішніх справ Росії закликає доносити на людей, які влітку одягнуті у теплі плащі або куртки, оскільки «під таким одягом терористи найчастіше ховають бомби».

Також у переліку підозрілих ознак — великі сумки або валізи «у невідповідних місцях».

На думку МВС, росіян повинні насторожувати люди, які поводяться знервовано, мають зляканий вигляд, озираються і занадто часто перевіряють свій багаж.

Окрема увага у методічних рекомендаціях приділяється міміці.

«Злочинець, який готується до теракту, зазвичай виглядає надзвичайно зосереджено, губи щільно стиснуті чи повільно рухаються, ніби читаючи молитву», — йдеться в документі російського МВС.

За даними МВС РФ, 2024 року в Росії було зафіксовано рекордну кількість справ за статтею про теракт за всю історію ведення статистики. Збільшення кількості злочинів розпочалося одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Статистичне зростання безпосередньо пов’язане з зміною кваліфікації злочинів.

Після розв’язання повномасштабної війни в Україні російська влада стала визнавати терактами підпали військкоматів та релейних шаф, а також невдалі спроби їх вчинення — дії, які стали однією з форм антивоєнного протесту.

