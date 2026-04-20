Росіян заливає "нафтовим дощем" після атак по НПЗ в Туапсе (фото, відео)

Після атак по НПЗ в Туапсе випав «нафтовий дощ» / © скриншот з відео

Після повторних атак на Туапсинський НПЗ у Росії місто накрило маслянистим дощем, а в акваторії Чорного моря розлилася гігантська нафтова пляма. У школах і дитсадках скасували заняття.

Про це повідомили російські телеграм-канали та оперативний штаб по Краснодарському краю.

За словами місцевих жителів, вранці 20 квітня після повторної атаки на Туапсинський НПЗ у місті спостерігали незвичні опади.

«Все навколо покрилося маслянистою плівкою та чорними кульками. Спочатку думали, що звичайний пил, але потім зрозуміли, що більше схоже на сліди нафти, що згоріла», — розповіли очевидці.

Інформація про «дивні чорні кульки» також з’являється у регіональних телеграмканалах.

Повідомляється, що 20 квітня в місті скасували заняття у школах і дитсадках. Попри те, що Росспоживнагляд офіційно не зафіксував перевищення рівня шкідливих речовин, місцеві пабліки рекомендують жителям не відчиняти вікна, частіше проводити вологе прибирання, промивати очі, ніс і горло та дотримуватися інших заходів безпеки.

Ще одним наслідком стала масштабна нафтова пляма, яку визнав оперштаб Краснодарського краю. Вона виникла після першого удару по Туапсинському НПЗ і, за оцінками, займає площу близько 10 тис. кв. м.

Нафтова пляма / © російські телеграм-канали

Влада регіону заявляє, що працює над ліквідацією наслідків. За даними оперштабу, для стримування забруднення встановлено бонові загородження, а до збирання нафти залучено екіпажі шести суден із порту Туапсе — катери та спеціалізовані нафтозбирачі. Подібні роботи проводяться і в гирлі річки Туапсе, куди також потрапили нафтопродукти.

Дата публікації 16:55, 20.04.26 Кількість переглядів 15 Після атак на Туапсинський НПЗ випав «нафтовий дощ»

Нагадаємо, що Туапсе двічі зазнав атак за останні чотири дні. Були пошкоджені об’єкти Туапсинського НПЗ та портова інфраструктура. Пожежу, яка виникла на заводі після другого удару, досі не ліквідовано. Дим із району видно навіть у віддалених населених пунктах уздовж Чорноморського узбережжя.

До слова, за даними президента Володимира Зеленського, завдяки «далекобійним санкціям» Україна лише за березень завдала російському нафтовому сектору збитків на 2,3 млрд дол. Кампанія триває і у квітні. Глава держави наголосив, що Україна й надалі розвиватиме далекобійні можливості для послаблення економічного та воєнного потенціалу РФ.