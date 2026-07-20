Росіянам можуть перекрити шлях до Європи: Естонія попередила про важливе рішення

Кордон Естонії та РФ / © Associated Press

Реклама

Естонія готова закрити усі контрольно-пропускні пункти на кордоні із РФ у разі загрози національній безпеці. Наразі ситуація на кордоні не дає підстав для його закриття.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Таро, пише ERR.

«Ми сказали, що відкриття та закриття кордону базуватимемо на оцінці загрози — якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде негайно закрито», — пояснив Таро.

Реклама

Він наголосив, що Естонія поставила собі за мету максимально обмежити будь-які російські можливості на кордоні. За його словами, росіяни продовжують спроби провозити підсанкційні товари.

«Водночас, обмежуючи будь-які російські можливості, ми базували свої дії на тому, що санкції будуть максимально суворими. Завдяки їхньому виконанню ми обмежили 90 відсотків трафіку, який був там до початку повномасштабної війни в Україні», — сказав міністр.

За його словами, хоча кордон повністю не закритий, однак його пропускна здатність зменшилася в 10 разів.

«Наше завдання полягає не в першу чергу в забезпеченні якомога легшого проїзду для громадян Росії, а головним чином в охороні кордону», — наголосив він.

Реклама

Загроза наступу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив союзників, що Росія планує провокацію, а саме атаки на інфраструктуру країн НАТО. На тлі загрози Вільнюс посилив безпеку навколо енергетичних та транспортних об’єктів.

Про те, що російський диктатор Володимир Путін готує вторгнення до країни-члена Альянсу, сказав міністр оборони Литви. За його словами, Росія через провали в Україні може спробувати переключити увагу на новий напрямок. Наступною ціллю Москви можуть стати Польща та держави Балтії.

Новини партнерів