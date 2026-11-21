Данія / © Associated Press

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Данія закликала країни Європейського Союзу посилити обмеження на в’їзд громадян Росії до Шенгенської зони. Копенгаген пропонує припинити видавання росіянам туристичних віз, відмовитися від визнання їхніх небіометричних паспортів та запровадити єдині правила для всіх країн ЄС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичну записку Данії.

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Візові обмеження для росіян: що пропонує Данія країнам ЄС

У дипломатичній записці, яку Данія передала партнерам у Євросоюзі, йдеться про необхідність узгодити спільну політику щодо в’їзду громадян Росії до Шенгенської зони. Копенгаген вважає, що національних обмежень, які окремі держави запроваджують самостійно, недостатньо.

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Серед пропозицій Данії:

припинити видавання туристичних віз громадянам Росії;

не визнавати російські небіометричні паспорти в країнах Шенгенської зони;

ширше застосовувати візи з обмеженням території дії;

посилити правила в’їзду для нинішніх і колишніх російських військовослужбовців.

У записці Копенгаген закликає європейські країни до спільних і рішучих дій.

«Ми повинні вжити конкретних заходів, які демонструватимуть європейську силу та рішучість… Зараз є чіткий імпульс для рішучих дій, і ми повинні скористатися цим моментом, щоб замінити нашу нинішню клаптикову систему національних заходів справді єдиним підходом для всього ЄС», — мовиться в документі.

За інформацією Reuters, Данія представить свої пропозиції на зустрічі послів Євросоюзу в Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

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Замах на Kyivstoner: чому Данія хоче обмежити в’їзд росіян

Приводом для нової ініціативи став інцидент, про який данська поліція та спецслужби повідомили 20 листопада. За їхніми даними, у вересні вдалося запобігти спробі вбивства українського репера Kyivstoner перед його виступом. До підготовки замаху, як стверджують данські правоохоронці, могли бути причетні російські спецслужби.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен назвав цей інцидент неприйнятним порушенням. Після цього Копенгаген оголосив про висилку російського військового аташе.

Данська сторона наполягає, що посилення контролю за в’їздом росіян має стати частиною спільної політики ЄС. Зокрема, узгоджені правила повинні унеможливити обхід обмежень через отримання віз в інших країнах Шенгенської зони.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із Данією та іншими країнами ЄС, які зазнали гібридних атак Росії. Вона також повідомила, що Єврокомісія невдовзі представить нову Європейську стратегію безпеки, спрямовану на посилення готовності та стримування.

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Крім того, Брюссель планує представити 22-й пакет санкцій проти Росії. За даними Reuters, серед заходів, які обговорюють, є й додаткові візові обмеження. Отже, пропозиції Данії можуть стати частиною ширшої політики Євросоюзу щодо посилення тиску на Москву.

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс також закликав Європейський Союз повністю закрити кордони для громадян Росії. Він пояснив свою позицію ризиками для безпеки та неможливістю належно перевіряти сотні тисяч російських туристів, які в’їжджають до ЄС.

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