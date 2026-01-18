ТСН у соціальних мережах

Росіянам не вдалося сформувати 14 дивізій: Сирський назвав причину

Цього року в російській армії планують сформувати не менш, ніж 11 дивізій.

Мобілізовані до російської армії

Мобілізовані до російської армії / © Associated Press

Минулого року в російській окупаційній армії планувалося створення 14 нових дивізій, однак реалізувати ці наміри вдалося не більш, ніж на половину.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

За його словами, причиною цього стали великі втрати окупантів на фронті.

«[Це] примусило ворога розкомплектувати або залучити частину стратегічного резерву. Вони планували сформувати 14 дивізій, сформували не більше половини, і то частково. Ресурс пішов на поповнення втрат», – пояснив головком ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що цього року в російській армії планують сформувати не менш, ніж 11 дивізій, які повинні «продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року».

За його інформацією, у Кремлі розраховують поповнити армію на 409 тисяч новобранців.

Нагадаємо, за даними української розвідки, минулого року у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали. Цього року поповнення може бути ще більшим.

