Росіянам не вдалося сформувати 14 дивізій: Сирський назвав причину
Цього року в російській армії планують сформувати не менш, ніж 11 дивізій.
Минулого року в російській окупаційній армії планувалося створення 14 нових дивізій, однак реалізувати ці наміри вдалося не більш, ніж на половину.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.
За його словами, причиною цього стали великі втрати окупантів на фронті.
«[Це] примусило ворога розкомплектувати або залучити частину стратегічного резерву. Вони планували сформувати 14 дивізій, сформували не більше половини, і то частково. Ресурс пішов на поповнення втрат», – пояснив головком ЗСУ.
Олександр Сирський додав, що цього року в російській армії планують сформувати не менш, ніж 11 дивізій, які повинні «продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року».
За його інформацією, у Кремлі розраховують поповнити армію на 409 тисяч новобранців.
Нагадаємо, за даними української розвідки, минулого року у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали. Цього року поповнення може бути ще більшим.