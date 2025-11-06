Росіянам пропонують "добровільно та з радістю" їхати до Сибіру

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу закликає росіян їхати до Сибіру / © Associated Press

Секретар Радбезу та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що росіяни повинні добровільно та з радістю переселятися до Сибіру, згадавши часи Російської імперії та Радянського Союзу.

Заяву поплічника Путіна цитують пропагандисти російського видання РБК.

«У Російській імперії та за радянських часів держава прагнула створити такі умови, щоб громадяни добровільно і з радістю їхали до Сибіру будувати та розвивати народне господарство», — нахвалював «славне» минуле Шойгу.

Через демографічну кризу у Сибірському федеральному окрузі російська влада збирається «знизити смертність», а також вирішити проблему дефіциту кадрів, стимулюючи навіть переселення співвітчизників з-за кордону.

Від 1991 року населення Сибіру скоротилося на 12% - більше втратив лише Далекий Схід. Наразі в окрузі проживає 16,48 млн осіб (11,29% населення РФ).

Раніше близький до Путіна політолог і економіст Сергій Караганов оголосив про проєкт «сибірізації» Росії. За його словами, державі-агресорці пора відвернутися від європейського вектору розвитку. Зокрема, він запропонував направляти учасників війни проти України на будівництво «нової сибірської Росії».

Нагадаємо, нещодавно російського президента Володимира Путіна попередили, що через демографічну кризу держава-агресорка до кінця десятиліття втратить мільйони робочих рук.