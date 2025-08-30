Росіянка нахабно викрала дитину в Іспанії: чим все закінчилось

Дитина

У місті-курорті Марбелья, провінція Малага, розгорівся скандал: трирічного хлопчика на ім’я Олівер викрала його мати, громадянка Росії. Дитина має британське громадянство.

Про інцидент повідомило британське видання The Telegraph.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оприлюднило фотографію зниклого хлопчика. Востаннє його бачили 4 липня у Марбельї. У повідомленні зазначалося, що хлопчик має сірі очі, світле волосся, зріст 85 см і вагу близько 15 кг.

Викрадений хлопчик / © The Telegraph

Батько звернувся із заявою лише за місяць

Батько дитини, британець, заявив у поліцію, що хлопчика викрала його колишня дружина, яка є росіянкою. Відомо, що батьки перебувають у розлученні.

Правоохоронці уточнили, що чоловік звернувся до поліції лише у серпні — через понад місяць після зникнення дитини.

Судова заборона на виїзд

Джерела видання повідомляють, що існує судове рішення, яке забороняло матері вивозити дитину з Іспанії. Попри це, вона залишила країну разом із сином.

«Мати і батько розлучені, і є судове рішення, яке забороняє матері вивозити хлопчика. Всі вони проживали на Коста-дель-Соль», — цитує The Telegraph джерело.

Що каже поліція

Поліція Іспанії підтвердила, що розслідує інцидент як викрадення дитини одним із батьків. За попередніми даними, мати вивезла Олівера до Росії, де зараз може переховуватися.

Станом на момент публікації немає офіційної інформації про умови опіки над дитиною чи про те, чи видано міжнародний ордер на арешт матері.

