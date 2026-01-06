Росіянкам шлях закритий: як працює університет шпигунів у Франції

Студенти освітньої програми для розвідки в університеті Sciences Po Saint-Germain / © BBC

Реклама

Французький університет Sciences Po Saint-Germain став «кузнею кадрів» для розвідки країни. Тут чинні агенти під прикриттям навчаються разом зі студентами, а професори не знають справжніх імен своїх вихованців. Росіянок та ізраїльтянок туди не приймають.

Про це повідомляє BBC.

Професор Sciences Po Saint-Germain Ксав’є Креттьє визнає, що справжні імена значної частини слухачів його курсу йому невідомі. Для академічного середовища така ситуація нетипова, проте діяльність самого викладача також виходить за межі звичних університетських правил. Він не просто читає лекції, а бере участь у підготовці кадрів для французьких спецслужб.

Реклама

«Я рідко знаю біографію співробітників спецслужб, яких скеровують на курс, та й узагалі сумніваюся, що імена, які мені називають, є справжніми», — зазначає професор.

Освітня програма для розвідників

Особливістю цього університету є унікальна освітня програма, яка об’єднує студентів у віці близько 20 років із чинними співробітниками французьких розвідувальних структур, зазвичай віком від 35 до 50 років. Курс має назву Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales — «Диплом з розвідки та глобальних загроз». Його створили у співпраці з Académie du Renseignement, навчальним підрозділом спецслужб Франції.

Програма з’явилася на запит держави ще десять років тому. Після терактів у Парижі 2015 року влада розгорнула масштабний набір персоналу до розвідувальних органів і звернулася до Sciences Po з проханням розробити курс як для підготовки нових агентів, так і для постійного навчання тих, хто вже служить.

Зацікавлення проявив і великий бізнес: французькі компанії побачили в програмі можливість підвищити кваліфікацію власних служб безпеки та залучити перспективних випускників.

Реклама

Навчальний курс охоплює 120 годин занять, розподілених на чотири місяці. Для зовнішніх слухачів — співробітників спецслужб і представників приватного сектору — участь коштує приблизно 5000 євро.

Основне завдання програми — навчити розпізнавати загрози в будь-якому середовищі та розуміти механізми їхнього виявлення і протидії. Серед ключових напрямів навчання — економіка організованої злочинності, ісламський джихадизм, корпоративна розвідка та політичне насильство.

На нещодавньому груповому фото деякі студенти вирішили стояти спиною до камери / © Sciences Po Saint-Germain

Французькі спецслужби суттєво зросли

Професор Креттьє, який викладає дисципліну з політичної радикалізації, наголошує: за останні роки французькі спецслужби суттєво зросли. За його словами, нині до так званого «внутрішнього кола» входить близько 20 тис. агентів.

Це, зокрема, DGSE — служба зовнішньої розвідки, аналог британської MI6 або американського ЦРУ, а також DGSI, що відповідає за внутрішню безпеку, подібно до MI5 чи ФБР.

Реклама

Втім, сфера їхньої діяльності не обмежується лише боротьбою з тероризмом.

«Окрім двох основних спецслужб, існує також Tracfin — розвідувальний орган, що спеціалізується на відмиванні грошей. Він занепокоєний зростанням мафіозної активності, особливо на півдні Франції, зокрема корупцією в державному й приватному секторах, спричиненою величезними прибутками від нелегальної торгівлі наркотиками», — пояснює професор.

Хто викладає програму для шпигунів?

Серед викладачів програми — співробітник DGSE, який свого часу працював у Москві, колишній посол Франції в Лівії та високий представник Tracfin. Окремий навчальний модуль веде керівник служби безпеки енергетичного концерну EDF.

Попит на диплом із боку приватного сектору лише зростає. Великі компанії, насамперед у сфері оборони й аерокосмічних технологій, а також французькі бренди класу люкс дедалі активніше зацікавлені у випускниках на тлі постійних загроз кібератак, шпигунства та диверсій.

Реклама

Випускників запрошують Louis Vuitton та Dior

Останнім часом випускників уже запросили до роботи оператор мобільного зв’язку Orange, оборонно-аерокосмічна група Thales та холдинг LVMH, до якого належать бренди Louis Vuitton, Dior, а також доми шампанських вин Dom Pérignon і Krug.

Цього року програму проходять 28 слухачів, з яких шестеро — чинні співробітники спецслужб. Їх нескладно помітити: під час перерв вони тримаються окремо від молодших студентів і не надто тішаться спілкуванню з журналістами.

Не розкриваючи своїх посад, один із них зі схрещеними руками зазначає, що цей курс вважають швидким трампліном від офісної роботи до польових завдань. Інший зізнається, що саме академічне середовище надихає його на нові ідеї. У журналі відвідуваності вони залишають лише свої імена.

Майже половина студентів — жінки: росіянок та ізраїльтянок не беруть

Майже половину студентів курсу становлять жінки, і, за словами викладача Себастьєна-Іва Лорана, фахівця з технологій у розвідці, це відносно нова тенденція.

Реклама

«Інтерес жінок до розвідувальної діяльності — явище нове. Вони вірять, що зможуть зробити світ кращим. А спільною рисою майже всіх цих молодих студентів є сильний патріотизм — і це помітна відмінність від ситуації двадцятирічної давнини», — зазначає він.

Для вступу на програму обов’язковою умовою є французьке громадянство, хоча в окремих випадках допускають і осіб із подвійним громадянством.

Водночас професор Креттьє визнає, що змушений проявляти пильність.

«Я регулярно отримую заявки від дуже привабливих ізраїльтянок і росіянок із блискучими резюме. Зрозуміло, що вони одразу потрапляють до кошика», — сказав він.

Реклама

На одному з нещодавніх групових фото курсу агентів легко впізнати — вони стояли спиною до об’єктива.

І хоча всі студенти та професійні розвідники, з якими довелося поспілкуватися, мають підтягнутий та спортивний вигляд, професор Креттьє наголошує: романтика в стилі Джеймса Бонда — це міф.

«Небагато новобранців зрештою працюватимуть у полі. Більшість посад у французьких спецслужбах — це робота за столом», — пояснив він.

До слова, американка Енн Батлер протягом 27 років приховувала від своїх п’ятьох дітей роботу в ЦРУ, вдаючи із себе звичайну дипломатку Державного департаменту США. Поки чоловік мовчки допомагав зберігати таємницю, Енн займалася вербуванням агентів у терористичних угрупованнях та іноземних урядах, поєднуючи небезпечні місії в гарячих точках із вихованням дітей та домашніми справами.