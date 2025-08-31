ТСН у соціальних мережах

Світ
776
1 хв

Росіяни хочуть миру в Україні - що показало опитування

Найчастіше за мир виступає молодь і жінки, кажуть соціологи.

Наталія Магдик
Люди

Люди / © Pixabay

76% громадян Росії схвалили б рішення Володимира Путіна підписати мирну угоду з Україною, свідчать дані дослідження Russian Field.

Як показало опитування, лише 16% росіян виступили б проти такого кроку. Найчастіше прихильниками миру є малозабезпечені громадяни, респонденти з вищою освітою та аудиторія інтернет-ЗМІ. Натомість серед противників більше заможних опитаних, людей без вищої освіти, а також тих, хто отримує інформацію з телебачення та друкованих видань.

За мир частіше виступають жінки та росіяни у віці від 18 до 44 років. Противників ідеї більше серед чоловіків та старших людей.

Соціологи вказують і на зв’язок між позицією респондентів та їхнім ставленням до так званої «спецоперації». Ті, хто вважає її успішною або не скасував би її в минулому, здебільшого не підтримують ідею мирної угоди. Водночас 96% прихильників переговорів і 92% тих, хто ретроспективно виступив би за відміну вторгнення, готові підтримати підписання миру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, було проведено опитування та стало відомо, скільки українців готові поступитися територіями заради миру.

