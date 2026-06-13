Тотальний контроль ФСБ: як цензура Путіна змушує росіян ховатися за VPN

Через цензуру росіяни змушені кардинально хмінювати цифрові звички

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Цього року російська влада суттєво посилила контроль над інтернетом напередодні вересневих парламентських виборів, що призвело до масових збоїв у роботі банків, транспорту та електронної комерції. Щоб зберегти доступ до закордонних сервісів та убезпечити себе від стеження ФСБ, росіяни змушені шукати складні технічні рішення та розділяти своє цифрове життя на 2 різні пристрої.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімні джерела в РФ.

Тотальний контроль та додаткові смартфони

Російські посадовці активно змушують громадян переходити на державні альтернативи іноземним додаткам для спілкування заради так званого цифрового суверенітету. Головним таким продуктом став державний застосунок MAX, яким щодня користується понад 85 мільйонів осіб.

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Опозиційні політики та західні технологічні компанії неодноразово попереджали, що цей додаток може використовуватися спецслужбами для тотального стеження за населенням. Через це навіть лояльні до влади чиновники почали купувати другі смартфони винятково для встановлення державних сервісів.

Деякі обережні користувачі навіть фізично видаляють мікрофони та камери з тих пристроїв, де встановлено програму MAX. Це робиться для того, щоб унеможливити будь-яке прослуховування з боку співробітників російських спецслужб.

«Навіть якщо ви не робите нічого поганого, ніхто не хоче, щоб ФСБ читала ваші повідомлення», — зазначило джерело видання.

Зростання популярності VPN та падіння рейтингів

Масові обмеження викликали неабияке роздратування серед населення та вдарили по рейтингах російського диктатора. Рівень підтримки очільника Кремля впав із 75 відсотків у лютому до 65 відсотків у квітні поточного року.

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Замість використання російських аналогів громадяни почали масово завантажувати сервіси для обходу блокувань. Лише за 1 місяць росіяни завантажили 5 найпопулярніших VPN-додатків понад 9 мільйонів разів, що у 14 разів перевищує показники минулого року.

У квітні державні установи, банки та великі інтернет-магазини почали блокувати доступ для користувачів із увімкненим VPN. Такі дії відразу призвели до падіння інтернет-трафіку російського маркетплейсу на 10 відсотків, оскільки покупці просто відмовлялися вимикати захист.

«Як зазначають учасники ринку, багато користувачів не вимикають свій VPN для доступу до сайту і просто втрачають інтерес до покупки, якщо не можуть відкрити сторінку товару», — йдеться у повідомленні консалтингової компанії Digital Budget.

Відключення інтернету та паперові мапи

Починаючи з минулого року, Федеральна служба безпеки регулярно наказує телекомунікаційним компаніям вимикати мобільний інтернет у різних регіонах країни. Влада офіційно пояснює такі дії необхідністю глушити навігацію для українських ударних безпілотників.

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Найбільший збій стався у березні в Москві, коли інтернет не працював майже 3 тижні поспіль. Через відсутність зв’язку та неможливість користуватися онлайн-навігаторами кур’єрам доводилося завантажувати маршрути через робочі мережі Wi-Fi.

За даними місцевих маркетплейсів, під час цього масштабного відключення продажі звичайних паперових мап у російській столиці зросли більш ніж удвічі. Росіяни змушені адаптуватися до нових умов, адже вони не вірять в офіційні обіцянки влади про тимчасовість запроваджених обмежень.

Нагадаємо, У Росії триває розширення політики так званих «традиційних цінностей», яка поступово охоплює дедалі більше сфер суспільного життя — від культури до спорту. Нові правила вже торкнулися офіційних спортивних заходів, де забороняють банери та прапори, які можуть не відповідати встановленим нормам. Ба бальше, Кремль бере під контроль навіть книжки Пушкіна.

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