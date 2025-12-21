Росіяни масово скаржаться на затримки і невиплату зарплат

Росіяни скаржаться на невиплату зарплат / © pixabay.com

Росіяни масово звертаються зі скаргами на порушення трудового законодавства. За даними Роструда, кількість таких звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Найчастіше громадяни скаржаться на затримки заробітної плати. Станом на початок грудня зафіксовано понад 26 тисяч таких звернень, що на 60% більше, ніж торік. Водночас на 33% зросла кількість заяв щодо незаконних звільнень.

Попри оптимістичні звіти Росстату про зростання економіки, її структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. За даними аналітиків Служби зовнішньої розвідки, дві третини приросту ВВП цього року забезпечив саме оборонний сектор, який працює у тризмінному режимі.

Водночас прибутки російських компаній за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7%. Це суттєво підвищує ризики несвоєчасної виплати зарплат, що може призвести до зростання кредитної заборгованості, ускладнень у банківській сфері та посилення загроз масштабнішої економічної кризи.

«Така динаміка свідчить, що формальне зростання ВВП у Росії дедалі більше ґрунтується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи», — йдеться у повідомленні СЗРУ.

Раніше повідомлялося, що російська економіка перебуває у вразливому стані й може не витримати різкого падіння цін на нафту.

Ми раніше інформували, що економіст і блогер Сергій Фурса відповів, чи дійсно російська економіка на грані краху і скоро імперія розвалиться.