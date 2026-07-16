Росіяни масово скуповують паспорти крихітних держав: у чому причина

Росія / © iStock

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Багаті росіяни почали масово купувати дорогі паспорти карликових держав після того, як країни Європейського Союзу суттєво посилили візові правила для громадян РФ.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані агентства закордонної нерухомості Intermark Global.

За інформацією видання, найбільший попит припав на програми отримання громадянства Вануату та Сан-Томе і Принсіпі.

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Якщо паспорт Сан-Томе і Принсіпі можна оформити приблизно за 90 тисяч доларів на сім’ю, то громадянство Вануату коштує вже 170–200 тисяч доларів.

У першому півріччі кількість угод із придбання громадянства Вануату зросла утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас нова інвестиційна програма Сан-Томе і Принсіпі лише за кілька місяців досягла аналогічного рівня попиту серед російських клієнтів.

Як зазначає The Moscow Times, різке зростання інтересу пов’язане з тим, що після початку повномасштабної війни проти України багато держав значно обмежили можливості росіян отримувати друге громадянство, а ЄС посилив правила видачі шенгенських віз.

На цьому тлі забезпечені громадяни РФ готові витрачати сотні тисяч доларів на паспорти невеликих острівних країн, які полегшують оформлення довгострокових віз та відкривають доступ до низки міжнародних програм.

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Експерти Intermark Global також зазначають, що нині саме отримання посвідки на проживання або другого громадянства стало головною мотивацією для купівлі закордонної нерухомості росіянами. За їхніми даними, із цією метою у першому півріччі укладалися майже сім із десяти таких угод.

Нагадаємо, у Кремлі вирішили відродити один із найяскравіших атрибутів тоталітарного радянського режиму — виїзні візи. Виїзд до так званих «недружніх» країн росіянам хочуть дозволити лише у складі туристичних груп щонайменше з десяти осіб, із супроводом та заздалегідь затвердженим маршрутом.

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