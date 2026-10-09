Росіяни масово спустошують банківські рахунки та ховають мільядри під подушку

Центральний банк РФ намагається стримати панічні настрої серед населення / © Associated Press

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Банківська система РФ зіткнулася з новою та надзвичайно потужною хвилею масштабної кризи довіри з боку власного народу.

Про це пише видання «Важные истории».

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Росіяни почали відмовлятися від банківських рахунків і переходять на готівку через суворіші перевірки операцій, блокування карток та нові податки.

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Зокрема, від лютого до вересня обсяг паперових грошей на руках зріс на 3,3 трлн рублів. За прогнозом російського Центробанку, за весь 2026 рік цей показник зросте на 3,7 трлн рублів, а 2027 року додасть ще 2 трлн.

Головні причини, чому росіяни ховають гроші під матрац

Міжнародні економічні аналітики та профільні експерти виділяють кілька ключових факторів, які змусили росіян масово повертатися до практики зберігання паперової валюти.

Блокування та перевірки

Останніми місяцями російські банки частіше заморожують окремі платежі та самі рахунки клієнтів, щоб перевірити їх

Збої зі зв’язком

Через відключення Інтернету люди часто втрачають доступ до онлайн-банків і своїх грошей

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Податки

Влада підняла ПДВ до 22%, додала податок на оплату банківськими картками та знизила планку доходу для компаній без податків від 60 до 20 млн рублів. Через це бізнес частіше просить паперові гроші.

Нижчі відсотки за вкладами

Від вересня минулого року Центробанк РФ знизив свою ставку з 18% до 14%, тому ставки за депозитами в банках теж впали і стали менш вигідними.

Психологічний чинник

За умов тотальної геополітичної ізоляції та хронічної економічної нестабільності фізичне володіння банкнотами дає населенню хоч якесь ілюзорне «відчуття безпеки».

Раніше повідомлялося, що російська економіка дедалі сильніше відчуває тягар війни, однак Кремль поки може уникати фінансової кризи завдяки високим доходам від експорту нафти. Уряд РФ очікує лише 0,6% зростання за підсумками 2026 року, тоді як у першому кварталі економіка скоротилася, а в другому продемонструвала лише часткове відновлення.

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