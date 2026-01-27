Аеродром поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії / © Міністерство оборони Росії

Мешканці міста Енгельс у Саратовській області Росії скаржаться на серйозні проблеми з опаленням та гарячою водою. Тим часом з авіабази неподалік їхнього міста російські літаки продовжують завдавати ударів по Україні.

Про ситуацію повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відеозвернення місцевих мешканців.

За його словами, росіяни звертаються до федеральної влади з проханням відновити тепло та гаряче водопостачання, поки Кремль атакує українську енергетику.

«Катастрофічна ситуація»: що кажуть росіяни

Одна з жительок міста розповіла, що проблеми з опаленням почалися на початку опалювального сезону в грудні. За її словами, у багатьох квартирах температура не перевищує 13-15 градусів через неактивні котельні.

Ще одна росіянка повідомила, що на котельні з трьох агрегатів працює лише один через аварійний стан обладнання. Вона зазначила, що хотіла б притягнути до відповідальності місцеву адміністрацію та міського голову Максима Леонова.

Інший мешканець додав, що трубопроводи перебувають у критичному стані, а ситуацію в місті можна назвати «катастрофічною».

Денис Казанський підкреслив, що на один лише обстріл українських об’єктів РФ витрачає сотні мільйонів доларів, на які можна було б відремонтувати всі комунікації в Енгельсі.

«Вони мерзнуть самі, але задоволені, коли українська ТЕЦ зруйнована», — зазначив журналіст.

Голова Енгельського муніципального району Максим Леонов тим часом підтвердив наявність проблем з опаленням у багатоквартирних будинках і запевнив, що комунальники та управління житлового контролю «здійснюють щоденний моніторинг для оперативного вирішення ситуації».

Нагадаємо, Київ замерзає втретє за зиму через постійні атаки РФ по енергосистемі України. Вкотре Київ оговтується після ракетного удару РФ у ніч на 24 січня.

Унаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці без теплопостачання залишилося майже 6 тисяч будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.