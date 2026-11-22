Кордон Естонія - РФ / © Associated Press

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Росіяни намагаються перетнути кордон з Естонією до закриття пунктів пропуску, однак не всі встигають пройти контроль. Один із рейсових автобусів, що прямував із Санкт-Петербурга до Риги, застряг на кордоні на всю ніч. Серед його пасажирів були літні люди.

Про це повідомляє Delfi.

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Інцидент стався 21 листопада на естонському пункті пропуску Койдула. Автобус уже пройшов російський прикордонний контроль, однак потрапити до Естонії до вечірнього закриття КПП так і не зміг.

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За словами родичів пасажирів, транспорт прибув до естонського кордону близько 17:30. Згодом людям повідомили, що продовжити поїздку вони зможуть лише наступного ранку — після відновлення роботи пункту пропуску.

Пасажири стверджували, що перед автобусом нібито не було черги, проте естонські прикордонники відмовилися розпочинати перевірку.

Чому росіяни не встигли перетнути кордон

Оперативний керівник Лиунаської та Ідаської префектур Яанус Кокконен підтвердив, що автобус залишився на кордоні, однак спростував твердження про відсутність черги.

За його словами, транспорт прибув о 17:10, коли попереду вже перебували два інші рейсові автобуси. Перевірка одного ще тривала, а оформлення другого розпочали о 17:45.

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Через велику кількість пасажирів та необхідність перевіряти пішоходів прикордонники не встигали оформити третій автобус до 19:00, коли пункт пропуску припиняв роботу.

Водія попередили про це о 18:00. Він вирішив залишитися разом із пасажирами в прикордонній зоні до ранку. Лише 22 листопада близько 8:00 автобусу вдалося перетнути естонський кордон, повідомили в поліції.

Естонія з 1 грудня повністю закриває кордон із Росією

Нагадаємо, з 1 грудня Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Причиною стали дані про підготовку диверсії проти естонського оборонного підприємства, до якої, за твердженням Таллінна, причетна російська військова розвідка.

Як повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, країна має докази того, що наказ про диверсію віддало російське ГРУ. Закриття кордону має обмежити можливості Москви для ворожої діяльності та ускладнити обхід санкцій.

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«Росія має усвідомити, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки», — наголосив міністр.

Раніше Естонія також оголосила про посилення оборони на кордоні з РФ. Країна перекидає військові сили на схід та нарощує запаси озброєння, враховуючи досвід війни в Україні й ризик можливої російської агресії.

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