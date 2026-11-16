Росія вербує молодих африканок на заводи дронів / © Associated Press

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Росія вербує молодих жінок із країн Африки до роботи на військових заводах у спеціальній економічній зоні «Алабуга», де, зокрема, виробляють безпілотники для ударів по Україні.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на розслідування.

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Згідно з розслідуванням, проведеним за підтримки Українського центру безпеки та співпраці, встановлено імена щонайменше 50 африканок, які вже працюють на лініях зі складання безпілотників в Алабузі. Також відомо про 10 російських вербувальників та двох африканських посередників, які нібито причетні до залучення іноземних працівників.

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Зазначається, що російські культурні центри разом із місцевими агентами рекламують в африканських країнах програму «Алабуга Старт». Молодим жінкам обіцяють навчання в університеті та добре оплачувану роботу в цивільних компаніях.

«Грошей на зворотні квитки додому дівчата не мають, тож у результаті їх відправляють збирати „Шахеди“. Там вони змушені працювати в ненормовані зміни, за значно меншу платню, ніж обіцяли, та під постійним наглядом», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов заявляв, що Міністерство оборони Росії загалом уклало контракти з майже 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу. Близько половини іноземних військовополонених, яких опитала українська сторона, знали, що воюватимуть проти України.

Українські спецслужби володіють документами на щонайменше вісімох громадян Індонезії, яких росіянам вдалося затягнути до своєї армії. Для Москви кожен такий іноземець слугує інструментом подвійної дії. Він одночасно закриває дірки на передовій та живить російську пропаганду міфами про нібито масштабну міжнародну підтримку так званої «спецоперації».

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