Росіяни підбираються до ядерних об'єктів Британії: ЗМІ "спалили" олігарха Путіна

У Великій Британії російський бізнесмен намагався придбати поле для гольфу / © Associated Press

У Великій Британії російський бізнесмен Юрій Шамара намагався придбати поле для гольфу, розташоване поряд із залізничною лінією, яка обслуговує головну британську верф із будівництва атомних ударних підводних човнів.

Про це повідомляє Financial Times.

Ситуація привернула увагу до ширшої проблеми — активності російських інвесторів поблизу критичної інфраструктури в Європі.

Гольф-клуб розташований біля залізничною лінії, яка веде до стратегічно важливих об’єктів — верфі компанії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс, де будують атомні підводні човни, а також до найбільшого у Британії сховища ядерних відходів у Селлафілді. Ця гілка є ключовим маршрутом для працівників і транспортування матеріалів.

Покупцем мала стати донька російського бізнесмена Анастасія Шамара.

Шамара раніше володів Ільським нафтопереробним заводом поблизу Криму, який після початку повномасштабного вторгнення Росії став ключовим постачальником пального для російських військ. Через це завод неодноразово атакували українські дрони. Спершу бізнесмен планував оформити покупку на себе, але згодом угоду переписали на його 22-річну доньку. Пропозиція складала 800 тисяч фунтів стерлінгів, що мало врятувати клуб від банкрутства.

Участь Шамари у проєкті Grange-over-Sands відбулася на запрошення Ніка Тейлора, сина експрезидента клубу, який заявив, що до нього звернувся представник клубу із пропозицією залучити інвестора.

Тейлор працює директором гольф-академії у гольф-клубі «Раєво» під Москвою, засновники та власники якого Євген та Сергій Михайлови потрапили під українські санкції. До 2023 року він був директором з гольфу у «Сколковому», московському гольф-клубі Романа Абрамовича.

Тейлор мав стати співдиректором операційної компанії, створеної для управління Grange-over-Sands за нових власників. Він заявив, що відмовився від покупки, тому що «відчував би себе небажаним гостем».

У гольф-клубі заявили, що вони «були обізнані про делікатність питання, пов’язаного з пропонованою покупкою, і очікували подальших офіційних вказівок від підрозділу із забезпечення безпеки інвестицій».

Міністерство оборони Великої Британії та уряд вбачають у цьому спробу реалізації характерної для Кремля стратегії — скуповування землі поблизу критичної інфраструктури в Європі. Схожі випадки вже фіксували у Норвегії та Швеції. Особливу небезпеку становив той факт, що стан гольф-поля раніше вже призводив до аварій на залізниці: через прорив дренажної труби на полі потяг зійшов з рейок, а залізницю закривали на місяць.

