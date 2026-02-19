ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Росіяни підсідають на антидепресанти на тлі років війни в Україні — ЗМІ

У Росії на тлі років війни проти України різко зросли продажі антидепресантів — лише минулого року було реалізовано щонайменше 22,3 мільйона упаковок препаратів, зокрема таких, як Прозак.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Антидепресанти

Антидепресанти / © Credits

На тлі майже четвертого року повномасштабної війни з Україною в Росії різко зросли продажі антидепресантів, зокрема таких препаратів, як Прозак — торік продано щонайменше 22,3 мільйона упаковок ліків, що майже вдвічі перевищує показники кількох років тому.

Про це пише Telegraph.

За даними медичних аналітиків, з початку війни росіяни дедалі частіше звертаються по психіатричні препарати для боротьби із тривожністю й депресією. Продажі ліків типу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну — таких як Прозак, Золофт та подібні — досягли рекордних обсягів у 2025 році, коли аптеки продали понад 22,3 млн упаковок цих препаратів.

Експерти пов’язують зростання попиту на антидепресанти не лише з тривалим конфліктом, але й із психологічним тиском, економічною нестабільністю та невизначеністю, що панують у суспільстві. Такі тенденції фіксуються на тлі зростання звернень до фахівців через депресивні симптоми, тривожні розлади, безсоння й інші проблеми психічного здоров’я.

Нагадаємо, що попит на антидепресанти в Україні зріс до рекордної позначки: детальні цифри.

Поки популярність транквілізаторів і снодійних падає майже на третину, категорія антидепресантів залишається єдиною, що показує стабільне зростання. Експерти вбачають у цьому позитивний сигнал переходу від симптоматичного лікування до професійної медичної допомоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie