Росіяни підсідають на антидепресанти на тлі років війни в Україні — ЗМІ

На тлі майже четвертого року повномасштабної війни з Україною в Росії різко зросли продажі антидепресантів, зокрема таких препаратів, як Прозак — торік продано щонайменше 22,3 мільйона упаковок ліків, що майже вдвічі перевищує показники кількох років тому.

Про це пише Telegraph.

За даними медичних аналітиків, з початку війни росіяни дедалі частіше звертаються по психіатричні препарати для боротьби із тривожністю й депресією. Продажі ліків типу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну — таких як Прозак, Золофт та подібні — досягли рекордних обсягів у 2025 році, коли аптеки продали понад 22,3 млн упаковок цих препаратів.

Експерти пов’язують зростання попиту на антидепресанти не лише з тривалим конфліктом, але й із психологічним тиском, економічною нестабільністю та невизначеністю, що панують у суспільстві. Такі тенденції фіксуються на тлі зростання звернень до фахівців через депресивні симптоми, тривожні розлади, безсоння й інші проблеми психічного здоров’я.

