ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

Росіяни підтвердили атаку на нафтовий термінал у Новоросійську: які наслідки

Внаслідок удару БпЛА пошкоджень зазнав адміністративний корпус морського терміналу, де розташований Головний центр управління системою Тенгіз — Новоросійськ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Каспійський трубопровідний консорціум

Каспійський трубопровідний консорціум / © oilcapital

У Росії Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) підтвердив атаку дронів на свої будівлі у Новоросійську в ніч проти 25 листопада. Через удар пошкоджено адміністративну будівлю на морському нафтовому терміналі.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

«25 листопада 2025 року внаслідок нічного удару БПЛА по МО Новоросійськ ушкодження від вражаючих елементів бойової частини БПЛА отримав адміністративний корпус Морського терміналу КТК під Новоросійськом», — йдеться в заяві.

Там зазначили, що у Південній Озеріївці розташований Головний центр управління КТК, з якого здійснюється контроль за роботою всієї трубопровідної системи Тенгіз — Новоросійськ у Росії та Казахстані.

Постраждалих немає, персонал був евакуйований до укриття. Припинялися вантажні операції біля виносних причальних пристроїв.

Своєю чергою губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав нічну атаку однією з найтриваліших і наймасовіших за останній час.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Сили оборони України завдали успішних ударів дронами і ракетами по низці стратегічних об’єктів Росії. Таганрог: уражено авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Берієва» та виробництво дронів «Атлант Аеро». Ймовірно, знищено або пошкоджено експериментальний літак А-60. Новоросійськ: уражено нафтовий термінал «Шесхаріс» та пускову установку ЗРК С-400. Туапсе: уражено НПЗ «Туапсинський» у Краснодарському краї.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie