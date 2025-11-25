Росіяни підтвердили атаку на нафтовий термінал у Новоросійську: які наслідки

Каспійський трубопровідний консорціум / © oilcapital

У Росії Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) підтвердив атаку дронів на свої будівлі у Новоросійську в ніч проти 25 листопада. Через удар пошкоджено адміністративну будівлю на морському нафтовому терміналі.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

«25 листопада 2025 року внаслідок нічного удару БПЛА по МО Новоросійськ ушкодження від вражаючих елементів бойової частини БПЛА отримав адміністративний корпус Морського терміналу КТК під Новоросійськом», — йдеться в заяві.

Там зазначили, що у Південній Озеріївці розташований Головний центр управління КТК, з якого здійснюється контроль за роботою всієї трубопровідної системи Тенгіз — Новоросійськ у Росії та Казахстані.

Постраждалих немає, персонал був евакуйований до укриття. Припинялися вантажні операції біля виносних причальних пристроїв.

Своєю чергою губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав нічну атаку однією з найтриваліших і наймасовіших за останній час.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Сили оборони України завдали успішних ударів дронами і ракетами по низці стратегічних об’єктів Росії. Таганрог: уражено авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Берієва» та виробництво дронів «Атлант Аеро». Ймовірно, знищено або пошкоджено експериментальний літак А-60. Новоросійськ: уражено нафтовий термінал «Шесхаріс» та пускову установку ЗРК С-400. Туапсе: уражено НПЗ «Туапсинський» у Краснодарському краї.