Кремлівський диктатор ПутінПутін / © dailystar.co.uk

Реклама

Військові поразки, зростання кількості жертв та посилення репресій всередині Росії почали давати зворотний ефект.

Як повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 24 квітня, одразу декілька провідних соціологічних центрів зафіксували зростання суспільного невдоволення діяльністю Володимира Путіна.

Державна соціологія фіксує «піке»

За даними державного Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), рейтинг схвалення Путіна знижується вже сьомий тиждень поспіль. Станом на середину квітня він впав до 65,6% (проти 66,7% тижнем раніше). Рівень довіри також продемонстрував від’ємну динаміку, опустившись до 71%.

Реклама

Фахівці ISW наголошують: те, що навіть підконтрольні Кремлю структури визнають падіння рейтингів, свідчить про серйозність ситуації.

Кремль намагається приховати правду

Через «незручні» цифри адміністрація диктатора перейшла до режиму гасіння пожежі. За даними опозиційних медіа, політичний блок Кремля надав вказівки державним ЗМІ:

Маніпулювати цифрами: замість даних ВЦВГД використовувати звіти фонду «Общественное мнение» (ФОМ), де цифри традиційно «малюють» вищими (близько 76%). Замовчувати реальність: взагалі не публікувати дані соцопитувань, якщо вони демонструють негативну тенденцію.

Проте навіть лояльний до влади ФОМ не зміг приховати правду: їхні дані також показують падіння з 80% у лютому 2026 року до 75% наприкінці квітня.

Найнижчі показники за чотири роки

Незалежний «Левада-Центр» підтверджує: у березні 2026 року рейтинг Путіна впав до 80% — це найнижчий показник з листопада 2022 року (періоду після оголошення непопулярної «часткової мобілізації»). Нагадаємо, ще у вересні 2025 року цей показник тримався на рівні 88%.

Реклама

Аналітики ISW виділяють дві ключові причини, чому росіяни змінюють думку:

Ціна війни: величезні втрати на фронті, які стає дедалі важче приховувати від населення.

Цифровий ГУЛАГ: посилення цензури в інтернеті та спроби Кремля повністю ізолювати інформаційне поле викликають роздратування навіть у лояльних громадян.

Війна веж Кремля

Цікаво, що публікація негативних рейтингів державними структурами може бути частиною внутрішньої боротьби в оточенні Путіна. Деякі групи впливу, що виступають проти надмірної цензури, можуть свідомо «підсвічувати» падіння популярності диктатора, аби змусити його послабити тиск на суспільство.

Наразі очевидно одне: «імунітет» російського суспільства до пропаганди починає слабшати, а накопичена втома від війни та репресій виходить на поверхню.

Нагадаємо, Кремль демонструє повернення до радянських репресивних практик, намагаючись посилити контроль над суспільством і запобігти можливим протестам.