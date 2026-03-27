Росіяни почали стрімко втрачати довіру до Путіна: чому рейтинг диктатора "тане на очах"

Володимир Путін / © Getty Images

Довіра до президента Росії Володимира Путіна впала до найнижчого рівня від моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Уповільнення економіки, постійне підвищення податків та дедалі сильніша втома від бойових дій чинять безпрецедентний тиск на суспільні настрої в країні-агресорці.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з останніми даними державної соціологічної компанії ВЦІОМ, частка людей, які заявляють про довіру до російського лідера, знизилася з 76,7% до 75%. Схвалення роботи Путіна становить 70,1%, що на 1,9 відсоткового пункту нижче, ніж лише тиждень тому.

Ці показники є найнижчими від 20 лютого 2022 року — моменту за кілька днів до перетину українського кордону російськими танками. Опитування також виявило тривожну для Кремля тенденцію: 20,1% респондентів відкрито не довіряють Путіну, а 18,3% не схвалюють його діяльність.

Це найвищі негативні показники від початку конфлікту.

Прагнення миру та економічний колапс

Результати опитувань, проведених від 19 до 22 березня, вказують на те, що суспільство виснажене. Війна, яка вступає у свій п’ятий рік, більше не викликає початкового піднесення. Окреме дослідження незалежного «Левада-центру» підтверджує ці настрої: 67% опитаних росіян вважають, що країна повинна перейти до мирних переговорів.

Головною причиною падіння рейтингів аналітики називають побутові труднощі. Прагнучи скоротити дефіцит бюджету через величезні витрати на армію, Кремль від початку року підвищив податок на додану вартість (ПДВ).

Це вдарило по гаманцях домогосподарств, які вже потерпають від високих процентних ставок, запроваджених для стримування інфляції.

«Люди просто виживають»: думка експертів

Московський політолог Андрій Колесніков пояснює стагнацію рейтингів банальною людською втомою.

«Причиною стагнації рейтингів є втомленість населення. На практиці всі просто виживають», — зазначає експерт.

За його словами, ситуацію погіршують навіть такі фактори, як масові перебої в роботі інтернету, що лише додає роздратування населенню, яке звикло до цифрового комфорту.

Поки рейтинги всередині Росії падають, ситуація на передовій залишається фактично незмінною. Переговори за посередництва США зайшли в глухий кут, а лінії фронту в значній мірі заморожені. Величезні ділянки бойових зіткнень перетворилися на зони домінування безпілотників.

Це робить проведення масштабних наступальних операцій звичайними військами для захоплення нових територій практично неможливим, що лише підсилює відчуття безвиході серед російських громадян.

Бунт в Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше на території Росії були зафіксовані атаки на ключові порти та нафтопереробні підприємства, зокрема в Ленінградській області.

Після цього в Мережі з’явилися повідомлення про заворушення в Усть-Лузі, де, за даними джерел, невдоволення виникло серед працівників порту, більшість з яких є мігрантами. Йдеться про конфлікт, що розпочався після того, як частину робітників нібито не допустили до зміни.

Повідомляється, що між працівниками та охороною сталися сутички, а на місці працювали правоохоронці та спецпідрозділи. За попередніми даними, частину учасників інциденту затримали для з’ясування обставин.

Також зазначається, що події відбувалися на території об’єкта будівельної компанії, яка працює у сфері нафтогазової та енергетичної інфраструктури.